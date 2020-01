Julieta Prandi debutó en teatro: «Me encanta, estoy muy feliz»

Carlos Paz.- Con el estreno de la obra «Atrapados en el Museo», Julieta Prandi pisó por primera vez la ciudad de Carlos Paz y se metió de lleno en el teatro después de su exitoso paso por la televisión.

«Salió muy bien y estamos conformes porque podrían haber pasado cosas»; aseguró a EL DIARIO, después de la función de estreno del 25 de diciembre. «De verdad estamos muy contentos con esta primera función»; afirmó.

Sobre la relación del teatro, las tablas y la televisión, aseguró que todo es muy distinto. «Es como estar todo el tiempo con palpitaciones en el cuerpo, todo se siente diferente. Yo que soy un bicho de tele, estoy acostumbrada a que la devolución te llegue al día siguiente. Soy una privilegiada de estar en este equipo»; agregó.

Sobre sus impresiones en el escenario, afirmó: «Lo sentí muy divertido, todos estaban como pasándola bien y eso se sintió también cuando terminó la obra. La gente aplaudía, interactuaba con nosotros y celebraban cada cosita que decía Pedro (Alfonso). Estaban muy contentos. La verdad es que tenemos un hermoso grupo, estuvimos juntos para para Navidad celebrando y haciendo karaoke»; contó la conductora y modelo.

Consultada sobre la competencia teatral, afirmó: «Me encanta que haya tanta demanda y tanta propuesta artística, porque de verdad que los argentinos tenemos mucho talento y hay actores muy buenos». Finalmente, se refirió a su primera experiencia sobre el escenario y aseguró: «Hoy te digo que me encanta, todavía no me tocaron dos funciones por noche, pero estoy muy feliz».