A sala llena, se estrenó la comedia «Atrapados en el Museo»

Carlos Paz. A sala llena, debutó anoche la comedia «Atrapados en el Museo» en el Teatro del Lago de Carlos Paz. La obra protagonizada por Pedro Alfonso, Fredy Villarreal, Julieta Prandi, Macarena Rinaldi, Rodrigo Noya, Bicho Gómez, Flor Torrente y Mica Viciconte apuesta a convertirse en uno de los éxitos de la temporada.

El espectáculo se encuentra inspirado en la película «Una noche en el museo», protagonizada por Ben Stiller, y da cuenta de una serie de desopilantes situaciones que comienzan con una estatua que cobra vida. Es una obra pensada para toda la familia, con pasajes de mucho humor y efectos especiales.

Pedro Alfonso habló con El Diario y dijo: «Estamos todos muy contentos por el estreno, cada escena salió como queríamos y la gente se divirtió mucho. Yo me convertí en actor de un día para otro y me tocó hacerlo en Carlos Paz, así que tratamos entre todos de ayudar a Julieta (Prandi) que tuvo su debut en las tablas. Ensayamos muchísimos y sabíamos que íbamos a andar bien. Esta es una comedia muy ágil, todo el tiempo pasan cosas y es imposible aburrirse».

«Tuvimos un gran debut con un gran afluente de público, duplicamos la cantidad de entradas vendidas que el año pasado y ojalá tengamos una buena temporada. Se van a encontrar con una obra para toda la familia con mucha diversión, queremos que todos se vayan contentos. Sabemos con precisión lo que gusta al público, porque once años que venimos trabajando juntos. Siempre me gustó Carlos Paz y he pensando seriamente en la posibilidad de comprarme una casa aquí»; aseguró Fredy Villarreal.

Por su parte, Micaela Viciconte agregó: «Me siento espectacular, nos llevamos muy bien todos y la pasamos bien. Me vino a acompañar Fabi (Cubero) y mi familia y el público cordobés me pareció divino y muy buena onda».

La nueva producción de DABOPE (la productora que tienen el Chato Prada, Ezequiel Corbo y Federico Hoppe) realiza funciones de martes a domingos a las 22 hs, con entradas que van desde los $500 a $1000 y pueden adquirirse en las boleterías del teatro.