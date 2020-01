Omar Suárez promociona «La Revista de Cocodrilo» en la peatonal

Carlos Paz. El empresario Omar Suárez se puso al frente de la promoción de «La Revista de Cocodrilo», el espectáculo que trajo esta temporada a la ciudad de Carlos Paz y donde recupera un género histórico del teatro argentino. Con su look inconfundible, el artista salió a recorrer la peatonal para entregar volantes y vender las entradas personalmente.

En diálogo con El Diario, Suárez destacó: «Es la forma que yo conozco, es lo que hice toda mi vida. Empecé cuando tenía 15 años repartiendo entradas de boliches y nunca paré. Me gusta estar en la calle y charlar con la gente, me llena de energía. Es una pasión y un trabajo que me gusta hacer y que es necesario».

«Los voy conociendo y después lo uso para hacer el show. Estamos muy contentos porque la gente está respondiendo a la revista, que lleva siete años en cartelera. No es fácil llenar la sala, pero el trabajo en la calle nos ayuda muchísimo»; reconoció el empresario, quien encabeza un elenco compuesto también por Denise Cerrone y Ayelén Paleo que se presenta en el Teatro Holiday 2.