Pailos: «La gente está ahorrando, no tiene para más de una o dos obras»

Carlos Paz. El humorista cordobés Fernando «El Flaco» Pailos está teniendo una gran temporada en Carlos Paz, se encuentra entre los primeros en recaudación y volvió con todo. Tras haber superado una lesión en la columna que tuvo a días del estreno, destacó el cariño del público y dijo: «Estamos felices porque venimos muy bien, el último sábado hicimos dos funciones y ojalá sigamos así».

«Va tomando cuerpo la temporada, creo que muchos tendrán que hacer funciones dobles y se ve mucha gente en la calle. Había comenzado con un tirón en la zona lumbar pero fue por los nervios del debut y la preparación de la obra, ya estoy recuperado. Hago fisioterapia con el ´Negro del WhatsApp´ y vengo bien»; reconoció Pailos a El Diario, quien comparte elenco con Chichilo Viale.

«Hemos tenido un gran comienzo, pero yo no opino mucho sobre el tema de la recaudación. Hay muy buenos espectáculos, pero en general la temporada viene tranquila. Lo dijo Flavio (Mendoza) el otro día, y eso que él es el primero indiscutido. Hace mucho que vengo y me doy cuenta que la temporada todavía no explotó, viene tranqui y tenemos que tener en cuenta que hubo un cambio de gobierno y la gente está guardando la plata»; aseguró el cómico. «Es cierto que no se han ido afuera, pero no tienen para más de uno o dos espectáculos de todos los que hay en la cartelera. No va a ser una temporada fácil, hay que remarla y nosotros nos estamos moviendo»; destacó.

«A veces me pongo en la boletería, hago doscientas notas, hemos salido a panfletear en la calle y hay que laburar para que nos vengan a ver. Creo que la gente gasta lo que puede, elije dónde comer, qué ver y se mueve mucho por las propuestas y ofertas que hay. Todos quieren divertirse y disfrutar, pero se gasta en lo que se puede»; completó el protagonista del «Circo del Flaco Pailos».