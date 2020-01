Iliana Calabró: «Me preparé toda la vida para ser una buena actriz»

Carlos Paz. Iliana Calabró desembarcó esta temporada en Carlos Paz con una obra que es suceso mundial y donde comparte escenario con un gran elenco de actores, junto a quienes da vida a «Perfectos Desconocidos» en el Teatro Melos. Más enamorada que nunca de las sierras, asegura que encontró su lugar en el mundo y que se considera «una carlospacense por adopción».

Con el paso de las temporadas, la talentosa actriz encontró el equilibrio perfecto entre trabajo y disfrute en la Villa y se luce como Eva, la dueña de una casa donde un grupo de amigos se juntan a cenar y deciden jugar con sus celulares provocando una serie de desopilantes confesiones. En una entrevista concedida a El Diario, Iliana se refirió a su presente laboral y aseguró: «Tuve muchas propuestas para esta temporada, pero elegí Perfectos Desconocidos porque artísticamente fue muy movilizante. La primera vez que vi la película fue en italiano y pensé: ´me gustaría ser parte de algo así´. Me preparé toda la vida para hacer este tipo de personajes y estoy feliz de mostrar otros matices de la Iliana que la gente está acostumbrada a ver en el escenario. Quizá la gente no sabe, pero también estudié en la Escuela de Arte Dramático y me recibí con las mejores notas».

«Para encarnar el personaje de Eva tuve que trabajar mucho, porque no tiene puntos de contacto con quien soy yo en mi vida ni con el personaje que la gente ve siempre en mí. Eva tiene mucho sarcasmo e ironía, así que fue algo completamente nuevo»; agregó. «Desde su presentación, la obra permite a los espectadores conectarse con distintas emociones y personajes que conocemos a lo largo de la vida de manera ocasional o no. Habla de las relaciones de amigos, parejas y familia y todos conectan con alguna historia o personaje. La obra permite reflexionar con humor»; reveló.

En otro fragmento de la entrevista concedida a este medio, Iliana reflexionó: «Me siento una vecina más de Carlos Paz y estar acá, con esta obra, en una ciudad que amo, también es muy lindo. Estoy enfocada en el trabajo y estoy disfrutando mucho de mi presente y viendo volar a mis hijos, que es también parte de un gran crecimiento personal. Me emociona mucho cuando al salir del teatro, la gente me espera para felicitarme y reconocer mi trabajo. Siempre me dicen que no me conocían en este tipo de personajes y estoy feliz de que puedan conocer esta parte de mi carrera».

«Todos saben que soy muy familiera, pero este año mis hijos no vendrán a verme porque están trabajando en el exterior y haciendo lo que les gusta y para lo que se formaron. Pero somos muy compañeros con el elenco, así que salimos juntos y compartimos mucho. Creo que cuando todo fluye en el escenario, también fluye en la vida »; completó la talentosa actriz, quien se presenta con «Perfectos Desconocidos» de martes a domingo y hasta el mes de marzo en el Teatro Melos.