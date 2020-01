Cosquín Rock 2020: Todos los horarios de los recitales

Cosquín.- A pocas semanas del comienzo del Cosquín Rock 2020, que se realizará los días 8 y 9 de febrero en Santa María de Punilla, ya se conocen los horarios en los que se presentará cada uno de los artistas de la grilla en esta edición. Así, los asistentes podrán programar con mayor anticipación a qué grupo o artistas ver en cada uno de los escenarios que tendrá el lugar en las dos jornadas.

Además, el festival de rock más importante de la Argentina, que cumple 20 años, lanzó una aplicación que permite crear una programación personalizada por los diferentes escenarios y que alertará de cada uno de los shows que se hayan seleccionado. La app oficial del evento por ahora se encuentra disponible para Android y en pocos días estará habilitado para el sistema iOS.

A continuación, la grilla completa del Cosquín Rock 2020 con los horarios en cada escenario, según el día.

SÁBADO 8

Escenario Norte

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES 02:20:00

GUASONES 00:50:00

SKAY Y LOS FAKIRES 23:25:00

CHARLY GARCÍA 21:55:00

DIVIDIDOS 19:50:00

LAS PASTILLAS DEL ABUELO 18:20:00

AIRBAG 17:15:00

LA QUE FALTABA 16:15:00

HILDA LIZARAZU 15:30:00

JOYSTICK 14:50:00

PINK WASTED 14:10:00

Escenario Sur

LOUTA 01:20:00

ÉL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO 00:00:00

CA7RIEL Y PACO AMOROSO 23:00:00

UN PLANETA 22:10:00

MON LAFERTE 21:05:00

NATHY PELUSO 20:00:00

BANDALOS CHINOS 18:50:00

SARA HEBE 17:55:00

KCHIPORROS 17:05:00

ROSARIO ORTEGA 16:15:00

JULIETA RADA 15:30:00

FLY FLY CAROLINE 14:45:00

TELESCOPIOS 14:00:00

Escenario Acústico

MOLOTOV "EL DESCONECTE" 22:00:00

Escenario Urbano

MILITANTES DEL CLÍMAX 01:20:00

DANTE SPINETTA 00:20:00

EMMANUEL HORVILLEUR 23:20:00

ECKO 21:10:00

BHAVI 20:20:00

AGUS PADILLA 19:30:00

SUENA EH! 18:30:00

FLU OS 17:50:00

REPLIK 17:10:00

LXS FAMILIA 16:30:00

SUENA EH! 15:35:00

BIMOUD 14:45:00

LOULY 14:10:00

Cosquín Rock BNP Stage

JEREMY OLANDER 02:00:00

KHEN 00:15:00

ROY ROSENFELD 22:30:00

LA FLEUR 20:45:00

SATOSHI TOMIIE 19:00:00

MAY SEGUÍ (LIVE) 18:00:00

BELU CLAVERO 17:00:00

SHE TEIKS (LIVE) 16:00:00

MAI LAWSON 15:00:00

BOROVICK 14:00:00



La Casita del Blues

FRAN DUARTE 21:20:00

DÉBORAH DIXON & PATÁN VIDAL 20:50:00

BLUES MOTEL 19:50:00

CASCIARI & CUCUZA CASTIELLO “NOSTALGIAS” 18:50:00

ALLIGATOR'S SONS 17:50:00

CHANA 16:50:00

29 CAMINOS 16:00:00

HOMBRES BIEN 15:10:00

KARINA VISMARA 14:20:00

Escenario Córdoba X

TAPELAO02:30:00

ANTES DEL HURACÁN01:55:00

FISURADO Y PARANOICO01:20:00

BÁRBARA BLUEDEEP00:45:00

LOS USTEDES & LIBERTAD GALA00:10:00

FIESTA CUETILLO & LU ANTELO23:35:00

MAMBO SAVIA (GANADOR PRE CR)23:00:00

SIRIO22:25:00

SMOKE SELLERS21:50:00

MARIANO MARTÍNEZ & ANIMALES EN CAUTIVERIO20:55:00

JUAN TERRENAL20:05:00

SANTA KIM19:30:00

2 MINUTOS18:30:00

DARAA18:00:00

RHEMO (GANADOR PRE CR)17:30:00

SIVA17:00:00

ESCALÓPEZ16:30:00

QUESTO QUELOTRO (GANADOR PRE CR)16:00:00

SOPLÓ EL FANTASMA (GANADOR PRE CR)15:30:00

FELINA (GANADOR PRE CR)15:00:00

UN PAR DE LOCOS (GANADOR PRE CR)14:30:00

Hangar

MUESTRA DE LOS 20 AÑOS DEL FESTIVAL 13:30:00

DOMINGO 9

Escenario Norte

RATONES PARANOICOS 01:50:00

LAS PELOTAS 00:20:00

LOS CABALLEROS DE LA QUEMA 22:50:00

CIRO Y LOS PERSAS 20:55:00

LA VELA PUERCA 19:25:00

WOS 18:10:00

LOS GARDELITOS 17:00:00

JÓVENES PORDIOSEROS 16:00:00

LA MISSISSIPPI 15:20:00

DANIELA DOFFO 14:45:00

LA CHANCHA MUDA 14:10:00

Escenario Sur

DUKI 00:00:00

CAZZU 22:30:00

BABASÓNICOS 20:55:00

YSY A 19:55:00

NEO PISTEA 19:05:00

EMANERO 18:20:00

OBIE WANSHOT 17:35:00

LUCHO SSJ 16:55:00

VALEN ETCHEGOYEN 16:10:00

LA JOAQUI 15:30:00

GUADA CASALES 14:50:00

COLOR 14:15:00

Escenario Popart XXI

ONOFF 01:40:00

LIMON 00:55:00

ZERO KILL 00:10:00

SR. FLAVIO Y SU BANDA 23:20:00

VANTHRA 21:00:00

INDIOS 20:10:00

CONOCIENDO RUSIA 19:30:00

BARCO 18:45:00

LA FEMME D'ARGENT 18:10:00

BRUNO ALBANO 17:35:00

MARÍA EZQUIAGA 17:00:00

Escenario Acústico

MOLOTOV "EL DESCONECTE" 22:00:00

Cosquín Rock BNP Stage

CHRIS LIEBING 01:00:00

MARCO FARAONE 23:30:00

MARCO BAILEY 22:00:00

MELANIE RIBBE 20:30:00

MANU DESRETS / KNOWBRU / BODELER 17:30:00

PEDRO D'ALESSANDRO 16:00:00

ALEX POTT 15:00:00

MENS OF CLAM 14:00:00

La Casita del Blues

JJ THAMES "MISSISSIPPI BLUES DIVA" 21:00:00

THE CARRIE DIANE WARD BAND 19:50:00

CELESTE CARBALLO 18:50:00

CRISTINA DALL & EXCIPIENTES 17:50:00

"COSQUÍN HARP ATTACK" CÉSAR VALDOMIR, XIME MONZON Y FER ORMEÑO 16:55:00

TITI STIER 16:00:00

SOL BASSA 15:10:00

Escenario Córdoba XI

SUSPENSIVOS INFLAMABLES 02:15:00

LENA ESTA OCULTA 01:40:00

CIRCADIAN 01:05:00

INERCIA 00:30:00

GINGER HEARTS 00:00:00

VORSOTO 23:25:00

HORCAS 22:35:00

REBEL RYDER 21:50:00

CUATRO AL HILO & LAS ROSITAS 21:05:00

RIFF 20:10:00

ROUGE AND ROLL 19:30:00

CRISTALES 19:00:00

MANU MARTINEZ 18:30:00

LAS HIJAS DE PIAF (GANADOR PRE CR) 18:00:00

SEDA CARMÍN (GANADOR PRE CR) 17:30:00

S.O.E (GANADOR PRE CR) 17:00:00

CAÉLUX (GANADOR PRE CR) 16:30:00

I GRIEGA (GANADOR PRE CR) 16:00:00

HEADACHE 15:30:00

MUNAY KI DUB (GANADOR PRE CR) 15:00:00

DIVINA ARGENTINA 14:30:00

Hangar

MUESTRA DE LOS 20 AÑOS DEL FESTIVAL 13:30:00