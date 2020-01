Estanislao Fernández repudió un ataque homofóbico

Estanislao Fernández, hijo del presidente de la Nación, se expresó ante un hecho de discriminación en Mar del Plata.

El joven opinó sobre un video en el que se ve que un grupo de manifestantes en Mar del Plata, siendo víctima de un ataque homofóbico por parte de una persona que pasaba por allí. “Hartx de esta gente”, escribió junto al video que publicó en las historias del Instagram.

De esta manera, salió al cruce de un video donde se ve a un hombre en el balneario Ocean Club que enfrentó a un grupo de gays a los gritos.

“Chicxs, porfa no me respondan la historia del homofóbico diciéndome que ‘es un puto reprimido’ o que ‘tiene la cola llena de dudas’. No se metan con la sexualidad de la gente, el problema no es si sale o no del clóset. A mí no me interesa su intimidad o lo que le guste. El problema es que esa reacción es violenta y la violencia contra lxs LGBTTTIQQA+ es lo que ha causado todas las muertes de hermanxs. Ellxs se meten con nuestras sexualidades y/o géneros porque son violentxs. No seamos igual de violentxs”, concluyó Estanislao.