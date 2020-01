Larry de Clay y Gladys Florimonte en «Un Mágico Varieté»

Carlos Paz. «Felices con Gladys Florimonte, la estamos pasando muy bien. En La Falda por ejemplo vendimos todo y están agotadas las entradas. En el Teatro Edén vendimos todas» aseguró a EL DIARIO Larry de Clay, que se presenta esta temporada en Carlos Paz y La Falda junto a Gladys Florimonte.

Sobre la gran cantidad de obras (63) en Carlos Paz, Larry aseguró que «demasiado, pero yo no pongo las reglas del mercado, aunque creo que pierden todos, los comerciantes, los artistas, los productores. Por ejemplo, yo hice teatro a la gorra en 1985 en San Telmo y para mí está bien. A mi no me modifica que otros hagan a la gorra, pero por ahí digo que yo pago impuesto y ellos no pagan, y ese creo que es un tema de debate».

Y agregó. «Nosotros estamos sábado y domingos con «Un Mágico varieté» en el Holiday 3 y salimos de gira en La Falda donde vivo hace 8 años, donde tengo amigos y soy un faldense más. Ahí estamos los lunes con «Locuras en el Circo» con artistas de La Falda trabajando en nuestro show».