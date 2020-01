Flavio Mendoza estalló de furia y se quejó del «turismo gasolero»

Carlos Paz. Tras conocerse el ránking semanal con las obras teatrales que más entradas venden en Carlos Paz, Flavio Mendoza estalló de furia contra todos, cuestionó al «turismo gasolero» y se distanció de sus productores Eduardo Giordano y Miguel Pardo.

La polémica se desató cuando se conoció que la obra «Un estreno o un velorio» volvió a ocupar el segundo lugar en la guerra de la taquilla detrás de «Atrapados en el Museo», lo que provocó que decidieran dejar de participar de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y que calificara la temporada como «mala».

El enfrentamiento entre AADET y el empresario carlospacense Miguel Pardo (quien casualmente produce las dos obras que cuestionan las estadísticas) no es nuevo, pero esta vez derivó en una fuerte polémica con varios elencos. A través de un comunicado que sacaron en las últimas horas, los productores de «Un estreno o un velorio» adelantaron que no enviarán más datos de la recaudación a la entidad porque se sienten perjudicados por la medición de la venta de entradas.

Flavio encabezó una conferencia de prensa donde calificó la temporada como «mala» y dijo: «Yo no me bajé de AADET, fue una decisión de mis productores porque no están de acuerdo con cosas que pasan adentro». «Ellos no están de acuerdo con que demos los códigos de ingreso a las ticketeras y está bien, yo lo acepto. Tenemos muchas ventas de agencias, de grupos promociones y demás, y todas esas cosas no entran en la ticketera»; agregó a la prensa.

«Que la temporada es mala, es mala»; sostuvo Flavio, quien responsabilizó a la crisis del país por la situación. Pero el problema no es nuestro, acá el problema es que la gente no tiene plata. La gente viene a Carlos Paz pero es un público muy gasolero. No va a los restaurantes, comen un sandwich en la vereda. Lamentablemente, mi entrada ahuyenta a la gente»; completó.