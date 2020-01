Celeste Muriega: «Tenemos un show de grandes artistas con mucho talento»

Carlos Paz. Celeste Muriega integra el elenco del espectáculo «Bien Argentino», una de las obras diferentes que tiene esta temporada de verano de Carlos Paz y la ganadora del último «Carlos de Oro». La obra se ubica entre las preferencias del público que visita las sierras cordobesas, donde la morocha se luce como bailarina y demuestra que está viviendo «un gran momento».

«Tenemos un show hermoso y estoy feliz de pertenecer a un elenco lleno de artistas y talento, me enorgullece decirlo. Hace dos años que integro el elenco y les traje, suerte ganamos el Carlos de Oro y después hicimos temporada en calle Corrientes. Yo amo esta ciudad, todo me queda cerquita, accesible y la gente tiene una calidez impresionante»; reconoció en diálogo con El Diario.

«Acá me dan ganas de salir, disfrutar y el clima es estupendo. Todo es lindo acá y encima estoy acompañada de mucha gente que me quiere, así que me siento muy bien. Los invito a todos a visitar esta ciudad»; completó Celeste.