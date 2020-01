Nito Artaza se metió en la polémica por la taquilla del verano

Carlos Paz. Nito Artaza es uno de los protagonistas de la comedia «La Jaula de las Locas», se encuentra haciendo temporada en Carlos Paz con su pareja Cecilia Milone y decidió meterse de lleno en la guerra de la taquilla. Durante una entrevista concedida a El Diario, apuntó contra el funcionamiento de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) y dijo que está en contra de la elaboración del ránking de las obras más vistas del verano.

«El ránking no es bueno porque dejamos afuera a otros espectáculos, sinceramente creo que hay tres o cuatro obras que están funcionamiento muy bien y no es bueno ponerlos solo a ellos. Deberían hacer una estadística de cada plaza, pero no un ránking. Yo no quiero esmerilar a AADET, pero hace años que les digo que hay formas de incorporar a todos los espectáculos»; aseguró.

«No me gustan que se manipulen los números y los ránkings, que pongan primero, segundo y tercero cuando no tienen información de muchos espectáculos. ¿Y si esos que no entraron en el ránking son los primeros?. En AADET, hay muchos socios que tienen ticketera electrónica y le cobran un 7% más a los productores y al público. A mí no me gustan los monopolios de teatro, los monopolios de información y ahora también de venta de tickets»; agregó el artista.

Nito reconoció que este fin de semana realizarían dos funciones y destacó: «Todos los espectáculos jerarquizan a la ciudad y las familias tienen que ver siete u ocho espectáculos, entonces hay que cambiar la ecuación. Una entrada de un espectáculo no puede salir $1500 o $2000, porque sino estamos haciendo espectáculos para una élite. Hoy la gente no puede pagar más de $500 o $600, nadie llena la sala y eso es una realidad».