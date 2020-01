Cosquín: Sentido de pertenencia y querencia

Por Jairo Stepanoff

(Fotógrafo)

Ya pasaron dos lunas de la °60 Edición del Festival Nacional del Folclore en Cosquín. Ciudad en la que tengo la dicha de haber nacido. Donde descansan mis antepasados, mis abuelos maternos, mi abuelo paterno, y bis abuelos paternos. Ciudad que los cobijo, por ese clima de aquellos años que hacía que tuvieran una mejor calidad de vida. Ese clima que fue parte de la historia de este Festival, donde confluyeron provincianos de toda la Argentina, y por el cual hoy Cosquín sigue siendo punto de encuentro e intersección de culturas. Mis antepasados venían del Litoral, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y Teodoro Stepanoff, de Beriso, Bs As. Mi abuelo materno, Calixto González, fue uno de los tantos difusores de ese Festival a nivel local, trabajando para la RC1, y como me supo decir el director de Radio Mágica, Carlos Contreras, un férreo defensor de la música del litoral. Por su forma de ser, según me cuentan, siempre hubo visitas en casa para estas fechas. Hasta Tutú Campos anduvo en mi casa materna. Hay una foto por ahí con los Hermanos Cuestas, o una juntada donde estaban Los Cantores del Sol Naciente, venidos del Japón. Y tantas historias y anécdotas en el baúl familiar. Mi viejo, Sandro Stepanoff, supo andar colgado colgando cartelería para la empresa de serigrafía en la que trabajaba. Y junto con mi vieja, fueron los que desde muy chico hicieron que nos interese todo tipo de género musical, haciéndonos entender las metáforas de la poesía. Y por eso, en casa cuando pasaban por la tele Vientito del Tucumán, de Atahualpa Yupanqui por Divididos, lo poníamos a todo volumen. Y así pasaban los años, donde éramos más afin de ir al Pre Cosquin, certamen que elige los nuevos valores y que participan una noche del Festival. Al cual, de adolescente, iba a veces solo a verlo, con 13 o 14 años, pagando la entrada con el laburo de aquellos años, vender los pastelitos de Cristina y Néstor Soria.

Y así pasaron los años. Y sin querer, por la profesión que elegí hace 10 años, estoy escribiendo estás líneas. Líneas que cuentan lo que traigo desde antes de nacer, el afecto y sentido de pertenencia que hacen entender la importancia de pisar ese escenario, y empatizar de cierta forma como quiere el otro verse registrado para la posteridad.

Tuve la dicha de trabajar para el medio gráfico más masivo de la provincia de Córdoba y parte de la Argentina, en 2015, para estas fechas. Antes del encargo de la cobertura, mi jefe de ese entonces, Antonio Carrizo me pidió una cosa extra, mostrar el Festival a través de los ojos de un coscoino, cosa que hasta ese momento no había pasado. Por dicha experiencia y otras más, también forme parte del Equipo de Prensa Oficial, haciendo la primer cobertura oficial de, no solo el Festival sino todas las actividades en torno al mismo, en 2018.

La profesión me llevo a hoy formar parte de un equipo que se encarga de registrar a todo aquel que pisa ese escenario, y con la satisfaccion de ver ese material impreso en el momento y ser llevado al lugar de origen del que eligió esa foto.

Segunda luna y ya camino a la tercera de la °60 Edición del Festival Nacional del Folclore