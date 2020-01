Espectáculos callejeros: postales que cantan y bailan

Por Alejandro Mareco

Las patas en el agua y el mate en la mano. O las sillas al sol y hasta una mesita para apoyar el termo, si no es que se tiene a mano más una sencilla tela sobre el pasto donde desparramar la cerveza y las galletitas. Mientras tanto, el río que se escurre frente a la severa y fija mirada alta de la montaña.

Podría ser cualquier foto de temporada en las sierras cordobesas, pero si se trata de Cosquín, la imagen suena y se mueve.

Es decir: es una postal que canta y baila. Esos son los escenarios de les Espectáculos Callejeros, una parte también esencial del gran Festival.

La profunda vibración popular que asume cada una de las tardes soleadas o no tanto en estos lugares de paisaje pintado se hunde hasta lo profundo de las raíces culturales e incluso sociales que explican razones de este fenómeno llamado Cosquín.

La confabulación de elementos que hacen que suceda en este lugar de Punilla es clara: naturaleza bella, el río como refresco de los ardores de verano, la oportunidad de oír música querida y de bailar con ella sin tantas precauciones, de destacar con un aplauso que tiene valor de voto de jurado a los artistas todavía desconocidos.

Es también la posibilidad de entenderse con las maneras de sonar de las provincias y, sobre todo, compartir esta gran coincidencia argentina en el encuentro con otros provincianos.

Y todo eso por cero peso. Los escenarios son una fuente gratis para beberse una tarde entera de folklore. Hasta que el sol atraviese de naranja el cielo de las penumbra anochecida.



Entusiasmos en la orilla

El lunes, en el escenario Santiago Ayala El Chúcaro, ubicado en el ex Azud Nivelador (junto al puente Néstor Kirchner) y bajo la invocación del cerro Pan de Azúcar, el regreso del sol después de un día nublado había convocado a una multitud. Unos tres centenares de personas se desplegaban en el río, la arena el pasto y bajo los árboles. Todos miraban en dirección del escenario y conectaban sus sentidos con la acción y la música.

Entre tanta gente, estaban Estela y Alfredo, una pareja sanjuanina que, una vez crecidos los hijos, hace diez años ya que invariablemente se presentan en Cosquín. "Venimos a los espectáculos callejeros todos los días; también vamos varias veces a las peñas y un par de veces a la Plaza, cuando actúa la delegación de San Juan y cuando hay algún artista que nos gusta", contaban.

"Este es el espectáculo que más nos gusta. Ves de todo y te encontrás con gente de todas partes del país. Y, lo mejor: podés participar". Lo decían después de bailar una zamba: la danza criolla es la pasión que guía sus pasos en Cosquín.

Claro que también el escenario mayor los conmueve. "Aquí hay una magia diferente. Siempre nos encrespa la piel el momento de la apertura de las noches, con el grito y los fuegos, Le decimos a nuestros amigos en San Juan que a esto hay que vivirlo, que la televisión no transmite la emoción".

Y en el escenario callejero, provisto por la Comisión de Folklore de sonido, conducción y coordinación de la programación, son otras las vivencias que están en juego: la de infinidad de artistas. Las ganas de mostrar y la ilusión de ser reconocidos son los impulsos que llevan a los artistas a inscribirse durante el año y a esperar el veredicto del Festival para ser convocados.

Desde Mendoza, por ejemplo, el lunes llegaron integrantes del colectivo Mujeres Cantando Cuyo, para dejar su rescate del rastro y los valores femeninos en la expresión popular de su región.

"Somos artistas, cantoras, formadoras, todas integradas en un proyecto", decía Nancy Alux, que además de cantar es docente nacional de folklore. Explicaba junto a Mariela Berguesi, formadora: "Venimos a mostrar, con eso tenemos la misión cumplida".

Los acompañaba, como apuntalamiento musical, el Dúo Ochoa, integrado por Julio Ochoa y su hijo Agustín, una primera guitarra cuyana de 17 años.

Después, pasarían Los del Camino, una formación clásica de tres guitarras y un bombo, más voces generalmente en unísono. Vinieron de Pozo del Molle y se fueron más que satisfecho con los dos bises que les reclamó la gente. "Hace 15 años que tenemos el conjunto, no vivimos de esto pero andamos, y en el verano nos movemos bastante", decía Diergo Lasarte, uno de los integrantes.



Centenares de artistas

El río Cosquín y algunos de sus balnearios es el que pinta la postal de los escenarios de espectáculos callejeros, y cada cual lleva el nombre de una figura del folklore ya desaparecida: La Toma (Abel Figueroa Reyes), Onofre Marimón (Jorge Cafrune), Uranga (Chango Rodríguez), barrio la Remembranza (Tamara Castro) y Camping Aoita (Marcelo Berbel). El escenario principal, donde el domingo de cierre se resuelve la final, es el de la Plaza San Martín (Alfredo Ábalos).

También hay un tablado en Bialet Massé (Lucho Lucero), y otro en la plaza San Martín pero frente al banco Nación (Postales de Provincias). En este programa del Festival se incluyen Cosquín para los Abuelos, con espectáculos en los geriátricos, y Cosquín para todos, en instituciones para personas con capacidades diferentes.

Emiliano Lucero Digón ha estado casi dos décadas trabajando en los espectáculos callejeros, y desde este año integra la Comisión de Folklore. Buena parte de su vida tiene que ver con esta versión bien popular del Festival.

"En los artistas, hay una mezcla de técnica y fervor de guitarreada de sobremesa, mientras que el público se siente parte del jurado. Pero no hay que subestimarlo, no simplemente se pone del lado de los más entusiastas, también sabe escuchar las delicadezas", dice

Cuenta que este año se recibieron unas 2.500 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 870. Los artistas giran por tres o cuatro escenarios, y algunos también son convocados para la Peña Oficial y el Fogón Criollo.

La presencia que más crece es la de los ballets. Hasta vienen representaciones de los países vecinos e incluso, por tercer año consecutivo, una proveniente de Rusia que ya lleva una asistencia de tres festivales seguido.

De todas las propuestas artísticas, se seleccionaran una docena que serán parte de la final el domingo de cierre, en la plaza San Martín. "Ganar en los escenarios callejeros es muy especial; imaginate ser elegido entre las 2.500 propuestas que se presentaron", dice Emiliano.

Pero no hay mayores ganadores que los que se dejaron llevar por la intensidad de una tarde junto al río, de esas que recién comienzan a apagarse cuando ya hace rato que las sombras bajaron sobre Punilla.