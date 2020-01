¿Nace un romance de dos artistas en Carlos Paz ?

Carlos Paz.- El actor de "Atrapados en el Museo" Rodrigo Noya está muy cerca de vivir el amor ya que se lo ve muy juntos con la actriz Belén Di Giorgio de la obra "La jaula de las locas".

Una gran fiesta hoy fue una una función especial si una función especial como igual todas las que tenemos porque la verdad que la disfrutamos mucho hoy vino Damián Córdoba acompañarnos la rompe la verdad que la gente estaba increíble Me encantó lo disfrutaron bailaron cantaron todas formas yo disfrutando de la obra de teatro salí a disfrutar también de carpas y también se te ve bien en el amor

"Nos conocemos, la pasamos bien. Hemos salido un par de veces a bailar, a comer con amigos, tengo muchos amigos en común y nada somos dos personas que están solas y que se diviertan" dijo a EL DIARIO.

"A mi me gusta ella también" dijo ante la pregunta sobre sus sentimientos. "Nos conocemos hace poco la verdad, nos conocíamos por amigo como te dije, pero no sé que puede pasar yo no proyecto la verdad".

Ante la pregunta si se va ir enamorado de Carlos Paz aseguró que no lo sabe. "No lo se, nadie lo sabe".