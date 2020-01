La historia contada y por contar

Por Mariel Arriaga

Cosquín.- Como espectadores vemos sobre el escenario al artista, con su arte puesto en escena con una propuesta armada, un repertorio ensayado y la preparación previa. Sin embargo dentro de la Plaza, sucede otro momento en el cual algunos pocos privilegiados, llegan a conocer a la persona detrás del artista, despojado de las vestimentas propias del show. En la sala de conferencia se da ese encuentro cercano con las historias reales, historias de vida, de una trayectoria que llevó a ese artista al lugar que ocupa. Es este el lugar donde se pueden conocer las emociones que no vemos, es donde ellos también, como todos, aceptan sus debilidades, sus miedos, sus nervios y los sacrificios que implicaron ese camino artístico.

También se dan allí los encuentros en los cuales resurgen momentos vividos de la infancia, de la carrera artística o de la gran familia que aquí converge. Cosquín es el escenario que da esta posibilidad de reunir a la gran familia del folklore, conformada no solo por los artistas, músicos, bailarines y poetas, sino también aquellos que hacen de nexo entre estos y el público: los comunicadores. Con distintos nombres y oficios, periodistas, fotógrafos, reporteros y locutores son los que cuentan la historia no solo de la puesta en escena, sino la esencia del artista en su máxima expresión. Y son ellos quienes llegan en ocasiones a conocer tanto al artista que sus preguntas se convierten en un diálogo entre amigos.

Contar la historia no es tarea fácil, hay que saber ver más allá. No basta con una toma o una redacción, hay que saber indagar a través del sentimiento e interpretar el canto, la danza, y las más variadas manifestaciones del arte que están contando la historia de una persona, de una comunidad, de un lugar, una región, un tiempo histórico y una sociedad particular.

Para contar la historia hay que saber, también, despojarse de los prejuicios para anteponer la crítica constructiva en un mundo tan cambiante que nos propone constantemente nuevas oportunidades de mirar la realidad.

Por estos espacios vemos pasar a jóvenes y adultos, con miradas distintas, con formas distintas de comunicarse, pero lo que los une es la pasión por esa dicha de poder ser los que llevan la voz de un país en sus manos para contar a viva voz hacia todos los rincones lo que aquí acontece. Porque este es un Festival que llega al país y al mundo a través de los escritos, de las fotos y los vídeos.

Y la magia se refuerza a través de esos ojos que descubren brevemente al artista completo, el que tiene una anécdota guardada, un secreto escondido y un abrazo a la cultura toda.