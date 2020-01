Teatros: Iripino prendió la mecha y criticó los precios de algunas obras

Carlos Paz. Marcelo Iripino es uno de los protagonistas del espectáculo «Bien Argentino» y cuestionó los precios de algunas obras teatrales que se presentan este verano en Carlos Paz. El cantante y bailarín dijo que la temporada arrancó «muy bien» pero que las tarifas deben adecuarse a la situación que vive el país, al tiempo que sostuvo: «La gente se merece disfrutar del teatro».

En diálogo con El Diario, Iripino sostuvo: «Volvimos con un espectáculo que es galáctico, salgo y arranco cantando algo que no es folclore y creo que está bueno. La vida es un desafío. Arranco con un tapado blanco cantando Soy lo que soy y la gente se rompe la mano aplaudiendo. Es increíble la respuesta que está teniendo el espectáculo, creo que estamos frente a una buena temporada».

«Somos un montón de artistas y todos son extraordinarios, hay setenta personas trabajando en todo el complejo y es impresionante ver el backstage. Está buenísimo y la gente lo sabe valorar»; agregó el bailarín, quien luego encendió la polémica en torno a los valores de algunas entradas.

«Me encantaría que a todos les fuera bien este verano, pero siempre digo que hay que cuidar los precios. Si ponen una entrada que arranca en 1500 pesos, me parece que no tienen idea dónde están parados. No digo que no lo valga, pero creo que la situación no da para eso»; puntualizó. «Hay gente que no puede ir a ver espectáculos con esos precios, esa es la verdad. Hay muchos elencos que son talentosos, pero si yo tuviese que pagar para verlos, no iría»; completó Iripino.