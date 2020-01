Chichilo Viale: «Me pone muy feliz haber vuelto y el éxito de la obra»

Carlos Paz. El humorista cordobés Chichilo Viale es uno de los integrantes de la obra «El Circo del Flaco Pailos», que se transformó en una de los espectáculos más buscados por los turistas que llegan a Carlos Paz.

El actor se mostró feliz por la temporada y fue premiado con el premio «Grandes del Teatro». «Es un mimo que me hicieron después de tantos años que no vengo, me encontré con gente amiga»; dijo.

«Me pone muy feliz lo que está pasando en el teatro, estamos laburando a full y ojalá que sigamos así durante toda la temporada»; aseguró Chichilo, quien forma parte de una obra donde no sólo hay mucho humor, sino también magia y rutinas de acrobacias a cargo de la compañía Circo Piscuí.