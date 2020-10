Matías Alé: «Sé que voy a terminar viviendo en Carlos Paz»

El actor Matías Alé reveló sus deseos de mudarse a Carlos Paz y aseguró que está enamorado de sus paisajes y su gente. Durante la cuarentena, el mediático cumplió el sueño de abrir una heladería y confesó que estuvo a punto de instalarla en las sierras cordobesas.

«La quería poner en Carlos Paz porque creo que ese lugar va a ser mi lugar en la vida en breve o más adelante, pero sé que voy a terminar viviendo en Córdoba»; sostuvo en una entrevista con el portal Ciudad.com.

«Amo la provincia, el aire de las sierras, la calidez de la gente, el sentido del humor que tienen, son amorosos y siempre tienen buena onda»; expresó el actor.

Matías se encuentra trabajando en una obra de teatro que estrenará antes de la temporada y sostiene que está solo. «No sé si es un momento para conocer a alguien, pero algún mensaje con alguien capaz hay. No es mi prioridad hoy. Ya estuve mucho tiempo en pareja o conociendo a alguien. Hoy estoy libre y preparado para que se me presente un gran amor, entonces no quiero que se me pase el gran amor por al lado y yo estar distraído con otras»; explicó.

«Ya tengo la meta de poder abrir una sucursal de mi heladería en Carlos Paz, cosa de tener una excusa de ir más seguido y el día de mañana cuando quiera instalarme allá. Si no, la idea es ir y venir, tener un trabajo allá, con un departamentito y poder moverme con esa libertad»; reconoció sobre sus planes en la villa serrana.