Soledad festeja sus 40 años y presenta «Parte de mí»

Córdoba. Soledad Pastorutti celebrará su cumpleaños 40 este lunes 12 con un show por streaming donde abordará el repertorio reunido en "Parte de mí", flamante álbum donde se expresa a través de otras sonoridades porque, confiesa, "la gente me dice 'no cambies nunca' y lo que yo quiero es cambiar".

"Este trabajo me lo tomé como nunca antes, aunque me costó mucho arriesgar porque tengo un público cautivo desde hace muchos años que valora mi lugar en la música popular argentina, pero las cosas, aunque no las quieras cambiar, cambian igual", afirmó Soledad durante una entrevista con la agencia Télam.

"'Parte de mí' es un engranaje entre aquello que pasó y lo que va a venir y que se da naturalmente porque es lo quiero", consideró la intérprete y autora a través de la plataforma Zoom y desde la ciudad santafesina de Arequito, donde nació el 12 de octubre de 1980.

Con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Martín Velilla, Andrés Leal, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más nombres de peso de esa escena, Pastorutti estrenará la apuesta este lunes 12 desde las 21 desde el Movistar Arena.

Para adquirir las entradas, ingresar al sitio web oficial de Movistar Arena. (Fuente: Cadena3)