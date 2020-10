Valeria Lynch promete un show «Imparable» junto a Mariano Martínez

Buenos Aires. Valeria Lynch realizará el próximo domingo su segunda presentación por streaming, pero esta vez y a tono con el carácter de “Imparable” con el que titula al show, lo hará con su banda completa y sumando a su pareja, el líder de Attaque 77, Mariano Martínez.

"Considero que la exposición mediática es un poco el precio que las figuras que somos públicas, queridas y populares tenemos que pagar. Pero también considero que la gente que me sigue y me quiere, me conoce muy bien y no necesita de todo eso para sostener un vínculo", reflexionó Lynch durante una entrevista con la agencia Télam.

En esa cuerda, la popular cantante asegura que "con mi público me comunico a través de mis canciones, de mi música. Mis fans son muy respetuosos con mi vida personal, me conocen mucho y saben cómo soy. Todo lo demás, forma parte del combo en el que los artistas nos tenemos que manejar. Hay que ser muy hábil para no caer en el barro de los que te provocan...A veces lo logro".

La artista, de 68 años, se presentará el 18 desde las 21 a través de Argentina Show Live, plataforma que cuenta con imagen y sonido 4k y en su página pueden adquirirse las entradas.

Con más de medio siglo en la escena teatral y musical y una vasta discografía que inició en 1977, Valeria tiene material de sobra para armar un recital de éxitos como el que propondrá el domingo venidero.