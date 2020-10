Sofi Morandi nominada al premio Influenciador Latino del Año

Buenos Aires. La influencer, actriz y bailarina Sofi Morandi fue nominada como "Influenciador Latino del Año 2020" de los E! People Choice Awards que se realizarán el próximo 15 de noviembre en Santa Mónica, California.

Con sus 23 años, Sofi Morandi se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales: cuenta con más de dos millones doscientos mil seguidores. La joven, nacida en la ciudad de Neuquén, dialogó con Télam sobre su carrera y el enorme crecimiento que ha tenido en los escenarios que la ha llevado a participar en musicales y en programas de gran rating de la televisión argentina, como ShowMatch.

“Estar nominada ya es un montón, más allá de ganar el premio o no, aunque... ¡ojalá me voten!", dice entre sonrisas. "Para mi significa un reconocimiento a tantos años creando contenidos, videos, fotos; distintos proyectos en los que mi público me re bancó en todas. Ese apoyo también te motiva a seguir”.