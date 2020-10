Leonardo DiCaprio y Meryl Streep juntos en «Don´t Look Up»

EE.UU. Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet y Cate Blanchett encabezan el reparto de Don't Look Up, una comedia que estará dirigida por Adam McKay (Succession, El vicio del poder) y que también contará con otros rostros conocidos como Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry y Tomer Sisley.

Los actores se unen así a los ya confirmados Jennifer Lawrence y Rob Morgan en esta película que será distribuida por Netflix. Según The Wrap, McKay escribirá y dirigirá la película, que tiene un presupuesto de 75 millones de dólares.

La historia de Don't Look Up sigue a dos científicos que descubren que un meteorito caerá en la Tierra en seis meses y deben advertir del peligro a una población que no es precisamente muy receptiva a la llegada del Apocalipsis. Lawrence y DiCaprio darán vida a los dos investigadores. Está previsto que la película comience a filmarse antes de finales de este año.

Antes de Don't Look Up, DiCaprio protagonizará la adaptación de Killers of the Flower Moon dirigida por Martin Scorsese. Streep rodará The Prom de Ryan Murphy y Let Them All Talk a las órdenes de Steven Soderberg. Blanchett está rodando El callejón de las almas perdidas a las órdenes de Guillermo del Toro y tiene en su agenda el biopic escrito por Aaron Sorkin Lucy and Desi o la cinta de acción Borderlands dirigida por Eli Roth. Chalamet estrenará Dune, La crónica francesa y el biopic de Bob Dylan Going Electric.

McKay, creador de la aclamada serie Succession, es también conocido por haber dirigido títulos como El vicio del poder, Los otros dos o La gran apuesta. Esta última cinta le valió un premio Oscar en la categoría de mejor guion adaptado. También participó como guionista en Ant-Man.