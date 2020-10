Mon Laferte incursiona en la música mexicana

México. La talentosa cantautora chilena Mon Laferte, nominada a dos Premios Grammy Latino, anunció que está grabando un disco nuevo muy influenciado por la música mexicana como el mariachi, las rancheras, banda sinaloense y jarocho para el que se desconectó de todas las redes durante el confinamiento por el coronavirus y que adelantará en un streaming mundial del 5 de noviembre.

La chilena, radicada desde hace años en México, obtuvo dos nominaciones a los Premios Grammy Latinos en las categorías de Mejor Canción Alternativa por "Chilango Blues" y Mejor canción de Rock por "Biutiful", dos temas donde retomó la línea de rock alterlatino.

Pero, anticipando lo que vendrá, un mes atrás publicó una ranchera a ritmo de mariachi "Que se sepa nuestro amor" junto al mexicano Alejandro Fernández, en una experiencia a la que quitó toda solemnidad y dijo: "ey, relájense todos, nada es tan importante ni tan serio. Son todas canciones más allá del género".

"Yo creo que los géneros hoy son obsoletos. Por ejemplo, el año pasado 'Norma', mi último disco, salió ganador de álbum alternativo y tiene cumbia, salsa, bachata, mambo y es súper popular para mí. Debo decir que soy traviesa y me gusta hacerle travesuras a la gente y descolocarla", señaló Mon Laferte a Télam.

En ese sentido, la artista, de 37 años, reveló que su método de trabajo es hacer "lo que voy sintiendo, lo que me está gustando. Siempre me sentí muy libre de hacer la música que se me dé la gana".