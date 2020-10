Falleció Spencer Davis, un prócer del rock inglés

Reino Unido. El músico gales Spencer Davis, uno de los pioneros del rock británico y creador de clásicos como "Keep on Running" y "Gimme some lovin’” falleció en una hospital de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a los 81 años, víctima de una neumonía, informaron ayer sus allegados.

Su agente de prensa Bob Birk explicó a la prensa especializada que Davis falleció en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) donde se encontraba ingresado desde hacía una semana debido a una neumonía.

Noticias Relacionadas Murió Tony Lewis, cantante de The Outfield

Spencer Davis fue un pionero memorable del rhythm ‘n’ blues británico, ya que desde joven mostró que sus primeras influencias musicales eran el skiffle, jazz y blues, los géneros más grandes de la música popular en la década de 1960.

Sus influences incluyeron a Big Bill Broonzy, Huddy Ledbetter, Buddy Holly, Davey Graham, John Martyn, Alexis Kornet y Long John Baldry.

A los 16 años, Spencer se colgó una guitarra eléctrica, busco salir de Gales rumbo a Londres lo antes posible y fue en la capital inglesa, donde formó un grupo de skiffle llamada The Saints, junto a Bill Perks, más tarde conocido como Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones.

Radicado en Birmingham, Davis en 1963 concurrió a ver Muff Woody, una banda de jazz tradicional integrada por Muff y Steve Winwood, que tenía quince años y ya estaba tenía ofertas por sus habilidades musicales.

Davis persuadió a Winwood de unirse a una banda junto al baterista Pete York y así nació el Spencer Davis Group, que arrancó con la interpretación de covers de blues que llamaron la atención de toda la movida de jóvenes rockeros ingleses.

Esos shows afianzaron la formación que tenía a Davis en voz y guitarra, Steve Winwood en teclados y voz, Muff Winwood en bajo y Peter York en batería. En 1964, tras firmar con el sello Fontana Records, el grupo publicó diversos sencillos como “Dimples”, una versión de John Lee Hooker, “I Can’t Stand It”, “Every Little Bit Hurts” -adaptación de la cantante de soul Brenda Holloway- y “Strong Love”.

A pesar de que las caras A de estos primeros singles no estaban compuestos por los miembros de la banda, estos sí que firmaron la mayoría de las caras B, como “Sittin’ And Thinkin’” o “It Hurts Me So”, canciones encontradas en su LP debut, “Their First LP” (1965), publicado en el mes de julio del año 1965.

“Keep On Running”, un hitazo escrito por Jackie Edwards y producido por Chris Blackwell (quien era también productor de Edwards) los llevó al número uno en las listas inglesas en noviembre del año 1965.

En marzo del siguiente año publicaron “Somebody Help Me”, otro single escrito por Edwards, con el que volvieron a alcanzar lo más alto en el Reino Unido. Un mes antes apareció el segundo LP, “The Second Album” (1966).

Lo más significativo de la banda, liderada por Steve a pesar de llevar el nombre de Spencer Davis, eran sus enérgicas interpretaciones de temas de música negra y sus subgeneros: blues, R&B o soul.

El primer single como cara A firmado por un componente del grupo fue “When I Come Home”, tema escrito entre Winwood y Jackie Edwards.

La canción apareció a la venta en septiembre de 1966, el mismo mes en el que publicaron su tercer larga duración, “Autumn 66”. En noviembre de 1966 editaron “Gimme Some Lovin'”, una canción escrita por los hermanos Winwood y Davis que llegó al número dos en Inglaterra.

“Gimme Some Lovin'” (1967) fue un LP publicado en los Estados Unidos, al igual que “I’m A Man” (1967). Tras grabar en enero de 1967 el single “I’m A Man”, Winwood dejó el grupo para crear Traffic junto a Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason.

Spencer Davis continuó la trayectoria del grupo con la incorporación de gente como Phil Sawyer y Eddie Hardin. Junto a ellos compuso su siguiente sencillo, “Time Seller” y “Mr. Second Class”, su última entrada en listas británicas.

Tras la falta de éxito de los LPs “With Their New Face On” (1968), “Letters From Edith” (1969) y “Heavies” (1969), y de los singles “After Tea” y “Short Change”, el Spencer Davis Group dejó de existir.

Davis se trasladó a los Estados Unidos, en donde proyectó la grabación de un disco en solitario, aunque luego comenzó a trabajar de A&R en importantes compañías discográficas.

Regresaba a los escenarios por invitación hasta que en los 90 rearmó su grupo junto a Eddie Hardin y se dedicó a recorrer el mundo.