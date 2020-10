Keith Richards lanza un nuevo video de «Hate It When You Leave»

Reino Unido. El guitarrista y cantante inglés Keith Richards estrenó un nuevo video de su clásico "Hate It When You Leave", corte de su segundo disco solista, “Main Offender” (1992).

El videoclip se realiza para celebrar el lanzamiento exclusivo en vinilo rojo de 7 pulgadas para el “Record Store Day”, que se realizará el sábado. El disco incluye, además de “Hate It When You Leave”, el blues “Key To The Highway“, que originalmente solo podía escucharse en la versión japonesa del álbum Main “Offender”.

Por otra parte, el próximo 13 de noviembre será la presentación mundial de Keith Richards And The X-Pensive Winos “Live At The Hollywood Palladium”, que estará disponible en diferentes formatos.

Richards tenía previsto pasar el verano en la ruta con los The Rolling Stones, pero la pandemia obligó al grupo a postergar los conciertos sin fecha definida hasta el momento.