Video: Brian May versionó un clásico a beneficio

Reino Unido, El legendario guitarrista británico de Queen, Brian May, dio a conocer una versión del clásico "I'm A Woman", cuyos beneficios irán destinados a la lucha contra el cáncer de mama.

Para esta iniciativa de carácter benéfico, organizada en colaboración con las organizaciones Target Ovarian Cancer y The Caron Keating Foundation, May tomó prestado el tema popularizado por Peggy Lee en los años ´60 compuesto por Jerry Leiber y Mike Stoller, informaron medios internacionales.

El músico británico produjo y tocó la guitarra en el tema, acompañado por las voces de cuatro artistas femeninas exparticipantes del musical "We Will Rock You", basado en la música de Queen: Mazz Murray, Kerry Ellis, Gina Murray y Anna-Jane Casey, quienes juntas han formado el grupo WOMAN.

En sintonía con la causa, May utilizó para el videoclip de la canción una guitarra rosa, color que representa la lucha contra el cáncer de mama.