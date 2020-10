«The Dark Side of The Wall» se muda al streaming

Buenos Aires. "The Dark Side of The Wall", la obra que reinterpreta el clásico filme y disco "The Wall", de Pink Floyd, se adaptó a la pandemia con un show que se podrá ver en streaming este sábado, a las 21, a través de blueteamshow.com.

El proyecto, que fue fue ideado por Gastón Guillén, cuenta con la voz de PJ Olsson (Alan Parsons Live Project), la musicalización de la London Eye y la dirección artística de Cristian Hansen.

La obra teatral y musical cuenta con una producción con actores, coros, animaciones 3D, 120 músicos en escena y una producción con nueve cámaras y 108 canales de audio.