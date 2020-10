Murió el actor británico Johnny Leeze por coronavirus

Reino Unido. La estrella británica Johnny Leeze murió a los 78 años. El fallecimiento del actor fue confirmado por su hija Holly, quien le dijo al periódico Daily Star que su padre perdió la vida luego de una breve enfermedad hace dos semanas.

Su hija también contó que su padre sufrió un infarto la mañana de su muerte y fue trasladado al hospital. Holly reveló que Johnny, quien interpretó a Ned Glover en la telenovela Emmerdale de 1994 a 1999, dio positivo por coronavirus el día antes de su muerte.

Leeze fue un famoso actor británico de televisión y cine. Fue mejor conocido por interpretar a Harry Clayton en la telenovela británica “Coronation Street”, y como Ned Glover en el programa “Emmerdale” de 1994 a 1999

En declaraciones a la citada publicación, Holly rindió homenaje a su padre, a quien describió como un “hombre fuerte” y un “gran tipo”

“Él era mi amigo, era un hombre muy fuerte. Era un gran tipo, un tipo realmente divertido. Realmente era amado por todos. Incluso por su ex esposa, que está conmigo hoy, mi mamá”, dijo en declaraciones al citado medio. “No sé qué más decir. Simplemente no puedo entenderlo en este momento. Quiero decir mucho más sobre él, pero no sé qué decir”.

El fallecimiento de Johnny también fue confirmado por su hermano Phillip, quien compartió una declaración en las redes sociales. “Lamento profundamente informarles a todos que mi hermano John falleció esta mañana. Muchos de ustedes lo recordarán como Ned Glover en Emmerdale”.

“Tenía Covid y problemas de salud subyacentes. Hizo reír a miles. Todos lo extrañaremos mucho. Descansa en paz John. Tu querido hermano Phil y tus hermanas Pam y Sheila”, añadió en su publicación.

Antes de su papel destacado en “Emmerdale”, la estrella de televisión era conocida por los fanáticos de las telenovelas por interpretar a Harry Clayton en “Coronation Street” en 1985.

Johnny, que nació como John Glen en York, hizo su debut en la pantalla en 1982 con un pequeño papel en la comedia “Open All Hours”.

Antes de su aparición como Harry en “Coronation Street”, participó en la telenovela en un episodio como un personaje llamado Mr Slater en 1982 y regresó al programa como Laurie Johnstone en 2005.

Los otros créditos cinematográficos del actor incluyen “The League of Gentlemen”, “Phoenix Nights” y “Doctors”.

Casado con Carol de 1969 a 1983, la última aparición de Johnny en pantalla fue un papel en “Life On Mars” en 2007.