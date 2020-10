El trapero «Natanael» estrenó su nueva canción inspirada en el IFE

El cantante «Natanael» sacó un nuevo sencillo que se titula «IFE 10 Lukitas» y que fue grabado íntegramente durante la pandemia, con imágenes tomadas en la costanera y el centro de ViIla Carlos Paz. El artista contó que no atravesó un buen momento porque se cancelaron varios de los shows que tenía previsto y que debió recurrir a la asistencia del gobierno nacional para sobrellevar los meses de cuarentena.

Inspirado por esta experiencia, «Natanael» decidió componer una canción vinculada al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) una de las búsquedas más solicitadas en Google por los argentinos, que se entrega a trabajadores informales y monotributistas y que consiste en un bono de 10 mil pesos argentinos.

«Estaba un día deprimido por la pandemia esta chomasa que nos tocó vivir y de repente, me cae una noticia al WhatsApp de que había un plan del gobierno y que entregaban una ayuda para sostener en la pandemia. Como me cancelaron varios shows y no tenía más ingresos, me inscribí y a la semana, me informaron que iba a cobrar ese dinero»; relató el artista.

«El nuevo video se estrenará mañana jueves a las 19 hs. en YouTube y se pudo grabar con la colaboración de Eduardo Valentino el barbero más groso de Carlos Paz, Lucas Sánchez y su marca @Rpmcross quienes son los lideres de ropa deportiva para motrocross. A Cuti, un gran amigo mío de la infancia y un guerrero con el que salgo a pedalear, a Fernando Escobar y todo su grupo de amigos, que son riders muy reconocidos del deporte extremo Stunt y participan en mi video. Le mando un saludo muy especial a Alejandro y Fran que se prendieron a full también y no quiero dejar de mencionar a Guillermo y Luis del Bar de Hielo, quienes también me dieron una mano terrible»; completó el cantante.