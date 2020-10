Flavio Mendoza puso en duda su desembarco en Carlos Paz

Flavio Mendoza se pronunció sobre la pandemia, el verano y los teatros y dejó entrever que no haría temporada en Carlos Paz. Durante una entrevista concedida a Cadena 3, el artista dijo que está endeudado y que enfocaría todos sus esfuerzos a recuperar la inversión que hizo en el Teatro Broadway de Capital Federal.

«Me duele en el alma decir que no voy a ir»; sostuvo el rubio, quien agregó: «No la estamos pasando bien, estoy muy endeudado con muchas cosas. Estuvimos haciendo todo nosotros, a pulmón, no me podía quedar sentado esperando a ver qué pasa, fui preparando todo para ver si podíamos volver, para reactivar un poco, si bien la sala con esa cantidad de espectadores no te sirve mucho, pero para mí es una forma de volver, de empezar a generar algo».

Flavio también se pronunció sobre la apertura de los teatros carlospacenses y dijo: «Para mí es un importante que se haga la temporada de Carlos Paz, el teatro en Córdoba tiene que volver, tanto como en Mar del Plata, es obvio que yo no quiero dejar de ir a Carlo Paz, pero la realidad es que no debuté ni en Buenos Aires».

«Estamos en un momento tan difícil, me duele en el alma decir que no voy a ir, pero no lo sé. Mandaré algún espectáculo, haré algo, tampoco sabemos cómo va a ser la temporada, siento tanta incertidumbre»; completó.