Una hija de Guillermo Andino y Carolina Prat tiene coronavirus

Buenos Aires. El público matutino de América se vio sorprendido al sintonizar Informados de Todo y notar la ausencia en el piso de su conductor, Guillermo Andino. La producción se movió rápido para designar a Mariano Yezze como su reemplazo, mientras él salió al aire por teléfono, ni siquiera por Zoom, como suele hacerse en estas épocas de pandemia. El motivo, una urgencia: se enteró a último momento de que una de sus hijas había dado positivo de coronavirus.

En diálogo con Teleshow, Andino dio detalles sobre lo sucedido en las últimas horas en su hogar. “Mi hija mayor, Sofía, tiene alergia con estos cambios estacionales. A mí también me pasa, siempre estamos como un poco resfriados y nos pega mucho el cambio de clima y lo que cae de los árboles. En el caso de ella, ayer se levantó con la voz tomada y mientras tomaba un té se dio cuenta de que casi no le sentía el gusto. Entonces, no sabía si era por el resfrío o un síntoma de COVID”, relató.

Noticias Relacionadas Fredy Villarreal tiene coronavirus y no estará en el Cantando

Para despejar todo tipo de dudas, se dirigió a un centro médico de Lomas de San Isidro para realizarse el hisopado, cuyo resultado llegó este viernes a primera hora: positivo de coronavirus. Por este motivo, Andino tuvo que avisar de urgencia a América que no iba a poder ir al canal y no llegó a hacer los arreglos necesarios en su casa para poder salir al aire por Zoom, así que lo hizo por teléfono.

Sofía está totalmente aislada en su habitación, con buen estado de salud. Andino, su esposa, Carolina Prat, y sus otros dos hijos, Victoria y Ramón, se encuentran en cuarentena estricta en su hogar, respetando el protocolo para este tipo de casos, y serán hisopados entre el lunes y el martes.