AC/DC lanzó «Shot in the dark», anticipo de su nuevo álbum

Australia. La legendaria banda australiana de rock AC/DC lanzó "Shot in the dark", primer anticipo de su esperado nuevo disco, "Power Up", un tema en el que el grupo comandado por el guitarrista Angus Young demuestra que mantiene intacto el estilo que lo hizo único en la historia del género.

El álbum, que será publicado el próximo 13 de noviembre, será el primero de la banda en seis años, lapso en el que sufrió la muerte de su guitarrista rítmico y hermano del líder, Malcolm Young; una pérdida de audición en el oído de su cantante Brian Johnson, que lo alejó de los escenarios; y el arresto del baterista Phil Rudd por amenazas de muerte a un ex empleado y posesión de drogas.

Noticias Relacionadas Murió a los 65 años Eddie van Halen

Sin embargo, el grupo pareciera emerger de las cenizas con este novedoso corte con la guitarra de Angus Young y la voz de Johnson al frente, y las sólidas bases rítmicas de los históricos Rudd y Cliff Williams, en bajo; además de Stevie Young, el hijo del líder, en reemplazo de su recordado tío.

Pero "Shot in the dark", este anticipo que mantiene el tradicional sonido del grupo, es apenas una muestra de los doce cortes que promete el trabajo discográfico que lo devuelve a los primeros planos.

Como para estar a la altura de las circunstancias, "Power Up" contará con una edición de lujo limitada para fans y coleccionistas, con un pack con un dispositivo electrónico con luces de neón y parlantes incorporados, libro de fotos, vinilo y CD.