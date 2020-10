Buenos Aires. Anoche Nati Jota anunció que tiene coronavirus. La influencer recurrió a su cuenta de Twitter para hacerles el anuncio a sus seguidores y lo hizo con un mensaje fiel a su estilo.

“¿Les tiro una? Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo...No es gracioso, ya sé. Pero bueno”, empezó diciendo Nati. Y siguió: “Desde que empezó esto siempre me imaginé, sobre todo cuando eran pocos los que lo tenían, el momento de decir: ‘Bueno, me hisopé...’. Me lo imaginé tipo cuando te imaginás que te ganás un Martín Fierro, que pensás cómo lo vas a agradecer y después no te sale decirlo”.

Entonces, Jota explicó por qué decidió realizarse el hisopado. “Ayer empecé a sentir que me costaba oler. Y, hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm....Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”, contó.

¿Cómo fue su reacción al recibir el resultado? “Recién estaba en el sillón y me llegó el mail. Y digo: ‘Bueno, ni en pedo...’. Tipo que empecé a zoombear en el positivo y digo: ‘¡¿Me estás jodiendo?!’”, contó. Pero aclaró: “Me siento re bien, solamente estoy un poco caída. Bastante. No, un poco caída... No tengo fiebre”.

Nati aclaró que el programa de Bienvenidos a Bordo del que ella participó y que se emitió el día lunes, había sido grabado el viernes anterior. Y que ella pensó que tenía la voz tomada porque durante el ciclo se había mojado y había tomado bastante frío. Pero que se equivocó, ya que su estado era producto del coronavirus.

“Tengo un poco de tos, pero no es tos seca...No quiero decir tampoco que es tos mojada, pero va por ahí. Estoy re bien igual. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larvi ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien. Pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar...¡No puedo nada!”, confesó la influencer.

Nati explicó que estaba en permanente contacto con su médico de cabecera para controlar la evolución de la enfermedad. “El me va a ir siguiendo el caso a ver si, si Dios quiere, en unos días de aislamiento ya tenga el alta. Así que les mando un beso grande a todos y no era como me imaginé, para nada, la explicación. Yo me la había imaginado distinta”, concluyó Jota.

Finalmente, la influencer compartió el video privado que había hecho para enviarle a sus parientes, antes de tener los resultados del test de coronavirus. En él se la ve tratando de oler un bidón de lavandina y se puede percibir su desazón al cubrirse la boca para decir: “No siento nada”. (Fuente: Infobae)