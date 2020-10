Homenaje a Fernando Suarez Paz desde Nueva York

Suarez Paz Tango y el FDR Four Freedoms Park (NYC) presentan a Leonardo Suarez Paz’s PIAZZOLLA 100: Cuartetango string quartet & bandoneon para celebrar la libertad y el derecho al voto en homenaje a Fernando Suarez Paz, el violinista que cambió el sonido al tango.

Acturán:

Leonardo Suarez Paz, violin, canto, dirección

Hector Omar Falcon, violin Ron Lawrence, viola

Danny Miller, cello Rodolfo Zanetti, bandoneon

El mismo se realizará el sábado 10 de octubre a las 16 horas (ARG) por streaming desde el Four Freedoms Park (New York City) viá YouTube https://www.youtube.com/user/14Naranja

La entrada es libre y gratuita.

Se pueden realizar donaciones en: https://www.nyfa.org/fiscal-sponsorship/project-directory/view-project/?id=LP1642

Four Freedoms Park Conservancy en la Ciudad de Nueva York, un parque estatal y monumento conmemorativo al presidente F.D. Roosevelt y los cuatro derechos humanos universales, presenta un adelanto especial de Leonardo Suarez Paz: PIAZZOLLA 100, para celebrar una nueva apertura de la ciudad de Nueva York a la prohibiciones artísticas bajo el COVID-19 de manera única e inusual, con un concierto de tango nuevo, que busca como misión, celebrar la libertad, el derecho al voto y honrar la invaluable contribución de los inmigrantes a la sociedad a travez del compositor Argentino Astor Piazzolla quien creció en Nueva York.

El concierto presentado por el director del festival y su grupo Leonardo Suarez Paz con su multiple nominado al Latin Grammy - Cuartetango string quartet y Rodolfo Zanetti en bandoneon. El concierto celebra la libertad de expresión y se presenta en honor al violinista de Piazzolla, Fernando Suárez Paz, quien falleció el 12 de septiembre de 2020 y cuya intrépida autenticidad cambio el sonido del Tango.

Mientras que el mundo sufre de injusticia y desigualdad, no podría haber mejor manera de reafirmar nuestra fe que celebrarla en el Four Freedoms Park con un concierto de Nuevo Tango, un género que nació de la búsqueda de la libertad.

El parque que fue inaugurado con Barak Obama como presidente y Hillary Clinton como secretaria de estado en el 2012. Este conmemora la vida y la visión de Franklin D. Roosevelt, un hijo de Nueva York y un presidente que, con gran coraje en tiempos difíciles, expandió y preservó la democracia.

El diseño del parque fue la última obra importante de Louis Kahn, un inmigrante a los EE. UU. y uno de los arquitectos más famosos del siglo XX. Una escultura de Roosevelt hecha por artists Jo Davidson, que estaba asombrado por la "fe inquebrantable del ser humano" de Roosevelt, adorna la explanada del parque y nos recuerda tallado en una pared de granito sus “declaración universal de los derechos humanos”

1.- Freedom of speech and expression - Libertad de expresión

2.- Freedom of worship - Libertad de culto o de creencias

3.- Freedom from want - Libertad de vivir sin penuria

4.- Freedom from fear - Libertad de vivir sin miedo

El concierto hace un llamado especial al voto

Ayuda gubernamental a suscribirse a las elecciones presidenciales, con formularios y estampillas gratis para enviar su voto por correo y otras plataformas serán suministradas después del concierto.

Este concierto sera con publico y sera transmitido al mundo a travez del canal de youtube y facebook el Sábado 10 a las 16 hrs Argentina, hora oficial de New York 15 hrs.

Leonardo Suarez Paz’s PIAZZOLLA 100:

www.piazzolla100.com www.suarezpaztango.com

Four Freedoms Park:

http://fdr4freedoms.org https://www.fdrfourfreedomspark.org/19th-amendment

Leonardo Suarez Paz

Leonardo Suarez Paz es compositor, arreglador, violinista, cantante y coreógrafo. Fue el miembro más joven de la Orchestra Estable en Teatro Colón, tocó con Placido Domingo, Alfredo Kraus y Aaron Rosand. Fue soloist de Ballet Argentino de Julio, concertino de Savion Glover’s Classical Savion, tocó como solista con innumerables orchestras y shows de tango incluyendo Mariano Mores, Horacio Salgan, Osvaldo Berlingieri, Atilio Stampone, Nestor Marconi, Osvaldo Requena, Tangox2 and Perfumes de Tango, y on Broadway con Forever Tango y Tango Argentino. Como artista de jazz tocó con Patience Higgins, Stanley Jordan, Cody Moffett, Steve Kuhn and Jim Hall e y cómo arreglado para JALC orquesta con Wynton Marsalis. Gracias a que su padre Fernando Suarez Paz fuese el violinista del quinteto de Astor Piazzolla el creció junto a compositor y sus enseñanzas.