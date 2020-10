La poeta Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura

EE.UU. La poeta estadounidense Louise Glück, autora de nueve libros de poesía que se sumergen en cuestiones como la decepción, el rechazo, muerte, amor y la traición, resultó ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, "por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual", según el fallo de la Academia Sueca anunciado hoy desde Estocolmo.

Nacida en Nueva York 1943, Glück es autora de más de una decena de libros de poesía, entre los que se destacan "Vita Nova", "Seven Ages" y "Averno", además de una colección de ensayos, "Proofs and Theories", que obtuvo el Premio PEN/Martha Albrand. Su primera obra publicada fue "Firstborn".

"Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria", escribe la poeta, de 77 años, en uno de sus textos más bellos, que lleva el título de "Nostos", una expresión de origen griego que se puede traducir como "regreso al hogar".

Según señala en su fallo la Academia Sueca, no solo es una poeta preocupada por “errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también lo es del cambio radical y el renacimiento”.

En "Vita Nova", que fue traducido al español por el sello Pretextos, el mismo que en la Argentina permitió conocer otro de sus libros ("Praderas"), Glück escribe: "Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía".

La poeta fue distinguida también con el Premio Nacional de la Crítica por "The Triumph of Achilles", el Premio Pulitzer por "The Wild Iris", y el primer Premio otorgado por los lectores del New Yorker, además del Premio Bollingen, por "Vita Nova". Glück es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Letras y profesora en el Williams College. Vive en Cambridge, Massachusetts.

Con cuatro galardonadas en los rubros científicos y ahora el literario, la cosecha de este año podría batir el récord de mujeres (cinco en 2009) ganadoras, ya que el Nobel de la Paz se anunciará mañana y el de Economía el lunes.