En diciembre volverán los shows con público a Córdoba

Córdoba. En diciembre volverán los shows a Córdoba, según lo confirmó ayer a Cadena3 el productor José Palazzo. Serán presentaciones adaptadas a los protocolos y requerimientos sanitarios.

“Con los protocolos nacionales que salieron a la luz, es seguro que en el mes de diciembre vuelven los shows”, aseveró el productor rockero. No obstante, no todas son buenas noticias: Palazzo confirmó, también, que la edición 21ª del Cosquín Rock no se realizará el próximo febrero.

“Hay una luz de esperanza, y depende de la vacuna, de que el evento se reprograme para los primeros días o mediados de abril”, añadió.