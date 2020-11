Michael J. Fox anunció que se retira de la actuación

Recientemente el actor Michael J. Fox había comentado que el parkinson le estaba provocando más problemas y que esto en cierto punto lo iba a alejar de la pantalla definitivamente. El día llegó y Michael decidió que era tiempo de darle lugar a su retiro.

Esta semana, el actor de “Volver al Futuro” publicó “No Time Like the Future: An Optimistic Considers Mortality”, sus nuevas memorias. En esta publicación anuncia que entra en su segundo retiro debido a que su salud no le permite llevar adelante el ritmo necesario para la actuación.

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de diálogos han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Eso podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea” dice Michael en su libro.

Días atrás, durante una entrevista a People, Michael adelantaba que su condición le estaba afectando la memoria a corto plazo y esto le genera problemas cuando tiene que memorizar sus líneas. “Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice, interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos” contó Michael en la entrevista.

Michel fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson cuando tenía 29 años y desde entonces ha dado pelea y ha mantenido su presencia en el cine y la televisión, yendo contra todos los pronósticos que le auguraban que solamente iba a poder trabajar como mucho 10 años más.

Sus trabajos más recientes nos llevan a la cinta de animación “The Beast, Heroes of the Wildfire”, la serie “The Good Fight”, sin olvidar grandes cameos en otras series, comerciales y más.

En el año 2000 el actor anunció su retiro, pero duró poco ya que no se contuvo y volvió a su gran pasión que es la actuación, así que ojalá que en este segundo pase lo mismo.