Los cuadros de una artista plástica carlospacense en la pantalla grande

Merymey es artista plástica, vive en Carlos Paz y sus pinturas aparecen la película «Alma Pura», protagonizada por Ingrid Grudke que se estrenó durante la cuarentena en la plataforma CineAr. «El que ve la película, ve mis cuadros»; aseguró.

Desde hace una década, viene pintando de manera profesional y vende sus cuadros. «A los 27 años empecé de forma autodidacta, empecé a vender en los hoteles y tuve una sola profesora, en Córdoba, durante un año. Lo mío es pura práctica. Siempre pinté, pero fui encontrando mi estilo. Hacía primero abstracción, luego arte pop y luego rostros con realismo espontáneo, pero es muy personal mi estilo, es algo mío; aseguró Merymey, en diálogo con EL DIARIO.

«Mis cuadros se han expuesto en varias galerías del país, siempre envío cada vez que me invitan y este año, antes que se viniera la pandemia, hice una muestra individual en la sala de convenciones. Además, doy clases hace tres años, seminarios, donde enseño la técnica que yo trabajo. Porque me gusta que todo el que tenga ganas de pintar, puede comprender que puede hacerlo»; añadió.

«Yo durante la pandemia, tuve mucho trabajo y no he parado de pintar. Mucha gente me conoce y me busca y estoy hace mucho tiempo en las redes sociales y pinto por encargo»; precisó en otro fragmento de la entrevista.

Con respecto a su participación en la película «Alma Pura», destacó: «Hicieron un concurso en el Salón Rizutto para elegir un artista que pintara los cuadros para la película que se filmó en Carlos Paz y donde participaron varios artistas locales y que estuvo protagoniza por Ingrid Grudke. Yo hice siete cuadros que forman parte de la historia que se va contando y que los pinta la protagonista en la película. El que ve la película, ve mis cuadros».