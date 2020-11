Miley Cyrus presenta un tema junto a Dua Lipa

EE.UU. La cantante pop estadounidense Miley Cyrus se unió a su par británica Dua Lipa en el tema "Prisioner", segundo corte que anticipa "Plastic Hearts", el nuevo disco que lanzará el próximo viernes.

Se trata de una pegadiza canción bailable, que es acompañada de un videoclip dirigido por Aalana Oherlihy y la propia Cyrus, en el que las dos estrellas pop viajan en un gran vehículo y van cambiando su vestuario como si se dirigieran a una alocada fiesta.

Noticias Relacionadas Robbie Williams, la Navidad y el coronavirus

"Prisioner" es el segundo corte del inminente disco, luego de que a principio de mes se diera a conocer "Edge of Midnight", también a dúo, en ese caso con la exFleetwood Mac, Stevie Nicks.

Según reveló Cyrus en su cuenta personal de Instagram, el que será su séptimo larga duración tendrá 12 canciones y contará además con invitados de la talla de Billy Idol y Joan Jett, la exRunaways que popularizó el tema "I Love Rock and Roll".

Aunque no estarán incluidas en la placa, la reserva anticipada de "Plastic Hearts" incluye como bonus track dos relecturas en vivo de los clásicos "Heart of Glass", de Blondie; y "Zombie", de The Cranberries.