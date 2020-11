Asesinaron al actor Eddie Hassell en Texas

EE.UU. El joven actor Eddie Hassell, reconocido públicamente por su actuación en los filmes "Surface" y "The kids are all right", fue asesinado aparentemente por asaltantes tras querer quitarle su coche.

Luego de haber recibido disparos frente al departamento de su pareja en Gran Prairie en los suburbios de Dallas, los paramédicos intentaron salvarlo, pero, al llegar al hospital, perdió la vida.

A partir de la trágica noticia ocurrida el domingo a la madrugada en Texas, la Policía investiga lo sucedido.

Eddie había nacido el 16 de julio de 1990 en el Estado de Texas. Si bien tuvo pequeñas interpretaciones como artista durante los años 2000 y 2010, en este último participó como el personaje Clay en la película "The kids are all right", la cual fue protagonizada por los reconocidos actores Julianne Moore y Mark Ruffalo.