Ignacio Montoya Carlotto Sep7eto presenta su disco Inocencia repetida el sábado 7 de noviembre a las 21 h en el marco del XIV Festival Cervantino de Argentina, que tiene lugar en la ciudad de Azul. Acceso gratuito a través de:

YouTube

Festival Cervantino de Argentina

Facebook

Todos los contenidos se replicarán en

IG

@Festival Cervantino de Argentina

Ignacio Montoya Carlotto presenta Inocencia repetida (114 Discos), el segundo disco grabado con su septeto, con un concierto gratuito que se transmitirá desde las plataformas del XIV Festival Cervantino de Argentina, desde la ciudad de Azul.

El álbum cuenta con 11 canciones de autoría y arreglos propios. Las letras abordan la temática de las vivencias de Ignacio durante estos últimos años desde que ocurrió el encuentro con su familia biológica, de “ese encuentro con ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna manera viera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola”, dice Montoya Carlotto, y agrega: “en todo ese tiempo de escribir, borrar y escribir de nuevo, pasaron por mí muchas cosas fuertes e importantes, lo que sin dudas ha quedado reflejado en este puñado de canciones que son once pequeñas historias con las que he convivido desde que fueron unas vagas ideas hasta transformarse en lo que podrán escuchar ahora, gracias fundamentalmente a la inmejorable interpretación y ayuda de mis compañeros de ruta. Luego de finalizada la sesión de grabación, visionariamente adelantada a los primeros días de 2020, quedé con una sensación que sigo manteniendo hoy, de una gran alegría y satisfacción por haber realizado lo mejor que puedo mostrar hasta ahora”.

El Ignacio Montoya Carlotto Septeto está conformado por Inés Maddio en voz, Valentín Reiners en guitarra, Ingrid Feniger en clarón y coros, Luz Romero en flauta, clarinete y coros, Nicolas Hailand en contrabajo, Samuel Carabajal en batería y percusión, e Ignacio Montoya Carlotto en piano, composición y arreglos.

Inocencia repetida se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Para escuchar en Spotify hacer click aquí.

Ignacio Montoya Carlotto es pianista, compositor y arreglador nacido en 1978. A temprana edad supo entender, escuchando una orquesta de baile, cómo ese artilugio que sucedía en el escenario sería su vocación de ahí en más. Se crió con el nombre Ignacio Hurban hasta que en agosto de 2014 consolidó su identidad al ser reconocido como hijo de Laura Carlotto y Walmir Oscar “Puño” Montoya, y nieto de Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Curiosamente, al conocer su origen biológico, se enteró de que en su familia la música ocupa un importante lugar: su padre era baterista, su abuelo paterno saxofonista y su abuelo materno, un melómano, amante del jazz.

Ha realizado conciertos y grabaciones en la Argentina y en el exterior con diversos artistas.

Entre su discografía, se destaca su registro del tema “El llanto del fin del carnaval” para el disco Open Dreams / Sueños abiertos (2006), grabado con el ensamble instrumental Purria Minga para la compilación del sello inglés SLAM Records. Supervisado por George Haslam y Pablo Ledesma; su disco “Musa Rea” (2009) conformado en su mayoría por composiciones propias, cuenta con numerosos invitados entre los que se destaca la voz de Liliana Herrero; “Mujeres argentinas x hombres argentinos” (2012), trabajo que aborda la recordada obra de Ariel Ramirez y Félix Luna. Se trata de una nueva versión tanto en sus arreglos como en sus interpretaciones. Tiene la particularidad de ser interpretada (instrumentos y voces) íntegramente por hombres, entre ellos Raly Barrionuevo y Carlos Aguirre. El disco debut de su septeto (2015), integrado en su totalidad por canciones propias, ha recibido numerosos elogios por parte de la crítica especializada. Participó de la grabación del disco “Canciones prohibidas”, en el proyecto homónimo” junto a Palo Pandolfo (que también fue presentado en los festejos del 25 en Plaza de Mayo). Completa su discografía: Reflexiones (NYC Piano Sessions) Disco de piano solo grabado en Nueva York, Meridiano 48 y la banda de sonido de la película "Los felices" de la realizadora Sabrina Farji

Lleva adelante una importante labor en la docencia. Hasta 2014 fue director de la escuela de música “Hermanos Rossi” de Olavarría, y docente del conservatorio de música “Ernesto Mogavero” de esa misma ciudad. Ha sido invitado a participar de numerosas jornadas pedagógicas; EMPA (Escuela de Música de Avellaneda), Universidad de Bellas Artes de la Plata y Universidad de la Salle (Colombia).

Ignacio Además ha sido distinguido en numerosas oportunidades por su labor musical, recibiendo así el premio que otorga el matutino El Popular de Olavarría en dos ocasiones, el premio La voz de la región, que otorga la emisora LU32 Radio Coronel Olavarría, y recientemente fue galardonado con la distinción "Expresarte" que otorga el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires “por su valiente testimonio de vida ligado a la expresión artística”

En marzo del año 2000, con 22 años de edad hizo su debut como compositor con una obra integral llamada “Americana, sinfonía” y el espectáculo de música latinoamericana Fusión Latina; en 2001 estrenó la obra de su autoría “Entre gallos y medianoche” en el Teatro Municipal de Olavarría. Junto al cantante Gustavo Angelini formó el dúo 2xtango, con el que tiene un disco EP editado: “2xtango”. Desde ese momento no ha detenido su producción compositiva, destinada tanto a proyectos propios como a obras de teatro, cortos y demás.

Tiene además una importante trayectoria como compositor de música orquestal, realizando una serie de conciertos dirigidos por Luis Gorelik con la orquesta de Entre Rios y la orquesta del SODRE (Uruguay) y la Orquesta de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto", así como varios conciertos con la orquesta sinfónica "Mario Patané" de la ciudad de Olavarría

En 2018 grabó junto a su Trio ( Ignacio Montoya Carlotto: piano, composición y voz.

Nicolás Hailand: contrabajo y

Samuel Carabajal: batería) el disco : “Todos los nombres, todos los cielos", con el cual obtuvo una nominacion a los Premios Gardel 2019.

En 2020 lanzó su disco de Tango, a dúo con Daniel Rodríguez, y creó y produjo La pared ausente, video colaborativo realizado en cuarentena durante la pandemia del COVID-19, con la participación de Inés Maddío(Olavarría), Pedro Rossi (Buenos Aires), Ignacio Montoya Carlotto (Loma Negra – Olavarría) , Hugo Fattoruso, (Montevideo), Albana Barrocas (Montevideo), Beto Merino (Buenos Aires), Nicolás Ospina (Bogotá), Luis Bacqué (New Jersey – NY), Jose Saluzzi (Buenos Aires), Tatiana Parra (Brasil), Diego Urcola (Manhattan – NY), Ignacio Rivas-Bixio (Brooklyn NY), Leo Genovese (Brooklyn NY), Julián Polito (Buenos Aires) y Marta Roca (Madrid España).