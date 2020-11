Adiós a Sheldon: el increíble cambio de look de Jim Parsons

El actor Jim Parsons está decidido a dejar atrás a Sheldon Cooper, el personaje que interpretó durante 12 años en la exitosa sitcom 'The Big Bang Theory'. Tal es así que en una sesión de fotos que realizó en los últimos días para una revista australiana se lo ve completamente irreconocible.

El look de Parsons en las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram no podría estar más alejado del que lucía el excéntrico científico que interpretaba en la popular serie de CBS. Los fanáticos de la sitcom tuvieron que ver las fotos más de una vez para comprobar que realmente era Parsons el de las fotos.

Las imágenes en cuestión forman parte de una producción de fotos que el actor realizó para la revista L'Officiel Australia en la que muestra su nuevo look con el pelo largo y teñido de rubio. Lejos quedaron las remeras nerd que lucía Sheldon y fueron reemplazadas por estilizadas chombas y un elegante traje hecho a medida de Parsons.

Las fotos causaron sensación entre los fanáticos de 'The Big Bang Theory', quienes bromearon sobre el cambio de look y se preguntaron si realmente era Sheldon el de las fotos. Sin embargo, la mayoría elogió el nuevo look "adulto" del actor.

La producción de fotos que Parsons realizó para la revista australiana fue acompañada de una entrevista en la que habló sobre su rol en la película 'Los Chicos de la Banda', que se estrenó en Netflix el pasado 30 de septiembre.