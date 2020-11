Se agravó la salud del periodista Lío Pecoraro

Buenos Aires. A mediados de octubre Lío Pecoraro les habló directamente a sus seguidores de las redes sociales a través de un video. Comprendió –ya desde el primer día– que debían estar al tanto de lo que ya sabían sus familiares y amigos: luego de un chequeo inicial, y una serie de estudios posteriores, los médicos le habían diagnosticado leucemia.

“Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica. Es una grave, aguda; actúa muy rápidamente. Pero tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia”, explicó el periodista de Todas las Tardes, en El Nueve, y El Run Run del Espectáculo, por Crónica HD. Y advirtió: “Yo doy pelea. Y además, decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar a esta enfermedad”.

El periodista, que durante muchos años acompañó a Carlos Monti y Verónica Varano en el ciclo Informadísimos, que se emitía por Magazine, fue internado en el Hospital de Clínicas a mediados de octubre, en donde comenzaron a tratarlo por su enfermedad. Él mismo decidió relatar en su redes sociales cada paso que va dando en su lucha contra la leucemia.

A los pocos días el propio periodista le envío un mensaje al programa Todas las tardes, de El Nueve, en el que él se desempeña como panelista, para explicar cómo sería su tratamiento y para asegurar que va a vencer a la enfermedad y a salir adelante.

“Hola Maju, hola compañeras, hola compañeros de programa, hola público. Aquí estoy, internado, habiendo ya iniciado el tratamiento para mi afección, que es la leucemia promielocítica. Estoy muy bien atendido, quiero agradecer a todo el personal del Hospital de Clínicas y destacar la labor, la contención, el profesionalismo, la calidad y la calidez humana que tiene toda la gente que trabaja acá, poniendo el hombro para que la gente que viene a atenderse pueda salir adelante”, aseguró.

“Este tratamiento consta de tres etapas. Una es la inducción, otra es la consolidación y otra es el mantenimiento. Algo que van a poder explicar muchísimo mejor los doctores, no solamente que me atienden acá sino mi equipo médico personal que me ayudó al diagnóstico. Tanto la doctora Mariana Letelle como el doctor Guillermo Capuya y el doctor Dardo Riveros”, explicó.

Para terminar, el periodista señaló: “Le mando un beso grande. Esta es una primera etapa. Y como dije, está decretadísimo: he decretado que voy a vencer, voy a salir adelante. Y que muy pronto vamos a poder volver a compartir este programa que tanto amamos. Gracias por el cariño de todos. A ustedes, al público, al canal por bancarme, a la productora y a todos los que me están mandando mensajes para salir y para darle para adelante. Muchas gracias”.

Sin embargo en las últimas horas su cuadro de salud se agravó. Por eso su gran amigo y compañero Fernando Piaggio publicó un mensaje en sus redes en el que les pide a todos sus seguidores que recen por la salud de Lío.