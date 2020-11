Kylie Minogue lanzó su álbum «Disco»

Australia. La estrella australiana del pop Kylie Minogue lanzó su 15to. álbum de estudio, "Disco" (https://kylie.lnk.to/Disco!DTV), que grabó en parte en confinamiento y presentó formalmente el sábado por streaming en un concierto de 50 minutos que cautivó a sus seguidoras y seguidores de diferentes parte del mundo.

En el flamante trabajo, que ya puede escucharse en todas las plataformas digitales y marca su vuelta al ruedo discográfico después de "Golden" (2018), la cantante y bailarina vuelve a tomar vuelo e invita a sumirse en canciones que transitan el pop bailable, música que la representa desde sus inicios a fines de los 80 y que de algún modo homenajea aquí, también desde el nombre del álbum.

En "Disco", Kylie trabajó con Skylar Adams y Teemu Brunila (David Guetta y Jason Derulo), Maegan Cottone (Iggy Azalea y Demi Lovato), además de su colaborador de años Biff Stannard, entre otros.

El álbum se grabó en gran parte en confinamiento, con cada miembro del equipo grabando y trabajando desde una ubicación separada, lo que llevó a la cantante a tener un crédito de ingeniería vocal en todas menos dos de las 16 canciones del disco.

En solo cuestión de horas "Disco" convirtió en un éxito, con miles de reproducciones.

El primer corte de difusión "Say Something" recibió elogios de la crítica mundial, y el segundo, "Magic", también se convirtió en un hit instantáneo llegando al primer lugar del Chart Hot Song de Monitor Latino en Argentina.

Minogue, de 52 años, dio sus primeros pasos en el espectáculo desde muy chica, trabajando como actriz en exitosos programas infantiles y telenovelas de su Melbourne natal.

Luego llegó al reconocimiento masivo como cantante con su álbum "Fever" (2001) y su hit "Can't Get You Out Of My Head", iniciando un largo camino que la llevó a convertirse en la artista australiana con más discos vendidos.