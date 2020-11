Silvia Iriondo lanza su nuevo disco «Pasionarias»

La cantante Silvia Iriondo, reconocida como una de las más destacadas intérpretes del cancionero popular argentino y latinoamericano, presenta Pasionarias (independiente), su nuevo disco.

Pasionarias reúne la obra de cuatro mujeres americanas de habla hispana desde donde se puede conocer el corazón de América Latina: Violeta Parra por Chile, Chabuca Granda por Perú, Leda Valladares por Argentina y Frida Kahlo, México. Sus biografías unidas relatan la vida y el sentir de la cultura y los pueblos americanos. Mujeres apasionadas en la construcción de un lenguaje único, innovador y revelador, que es referente actual en el rumbo del arte y cultura de Latinoamérica.

Noticias Relacionadas Darín será el fiscal Strassera en «1985»

Se trata de un recorrido posible por el sentir de los pueblos de Indo Afro América, a través de la obra de estas cuatro mujeres unidas por “el amor”. El amor a la tierra, la bandera, la lucha, la libertad, el arte, la ruptura, los encuentros. Un recorrido que une y entrelaza cada una de las letras de las canciones con textos y pinturas de Frida Khalo; enhebrando sus biografías encontramos las raíces más profundas del arte popular americano, que atraviesan una diversidad de paisajes, amores e historias que se reúnen en un mismo modo de concebir el arte y la vida.

El álbum contiene 10 temas: He sembrado una pasión, La canastita y Quien ama y sufre, de Leda Valladares; La lavandera, La jardinera y Arriba quemando el sol, de Violeta Parra; Canterurías, Ese arar en el mar y Me he de guardar, de Chabuca Granda; y El pala pala (anónimo argentino). La edición en formato CD es un cuidado objeto de arte que incluye, entre otros, ilustraciones de Frida Kahlo, frases, fotografías e información biográfica sobre las autoras. El arte de tapa es de Alejandro Ros.

Participaron de la grabación de Pasionarias: Cato Fandrich en piano, Mono Hurtado en contrabajo, Tiki Cantero en batería, percusión y coros, Lucas Nikotian en piano, Carlos Aguirre en piano, el Carlos Aguirre Quinteto (guitarras: Carlos Aguirre, Luis Medina, Mauricio Laferrara, Sebastián Narváez y Mauro Leyes), Ana Archetti en voces, acordeón, percusión, Luis Barbiero en flauta traversa, Ailín Gazzo en cello y Francisco Barreña en guitarra.

Dice Silvia Iriondo: "Pasionarias es un proyecto que tiene muchos años en mí, quince o dieciocho años atrás es cuando construí la propuesta para presentarla en el Malba. El tiempo fue acercando otras realizaciones y este proyecto siguió esperando su momento. La necesidad surgió a partir de mi encuentro con los textos de Frida Kahlo, que me remitieron a la sorprendente afinidad que existe entre estas cuatro mujeres. Mujeres de habla hispana, apasionadas por el arte, fundadoras de un lenguaje artístico original, rupturista y referentes actuales del mapa cultural de América Latina. Es un tributo a éstas mujeres, y en ellas a todas las que dan sentido y rumbo a nuestra existencia, entre quienes incluyo a mi madre 'tendida en su cama de flores espejadas, radiando estrellas'”.

Enlace a Pasionarias en iTunes. Click aquí