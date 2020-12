Ellen Page se llamará Elliot Page, anunció que es transgénero

El actor Elliot Page, a quien antes se le conocía como Ellen Page, ha anunciado a través de sus redes sociales que es transgénero, y que se identifica con el pronombre "él". A través de Twitter, el actor le dedicó algunas palabras a sus seguidores, al mismo tiempo que ahora tiene un nuevo username en la plataforma.

En dicha carta, Elliot Page empieza de una manera directa, al mismo tiempo que reflexiona sobre el tema y su vida: “Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje.

No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para alcanzar a mi verdadero yo. Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ”, escribió.

“Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor ”, continúa Elliot Page.

Sin duda esta noticia es increíble, para hablar no sólo sobre ser transgénero, sino también para seguir analizando de cerca el lenguaje inclusivo, con el que todos puedan sentirse identificados.