Murió Charley Pride, estrella afroamericana de la música country

EE.UU. El vocalista Charley Pride, la primera superestrella afroamericana de la música country murió ayer en Dallas, Texas, por complicaciones relacionadas con COVID-19.

El cantante nació en Sledge, Mississippi, de padres que luchaban para llegar a fin de mes como pobres trabajadores del campo. El mimso, trabajo en los campos de algón con solo 11 años.

Se dedicó a la música desde muy joven, pero también fue un talentoso jugador de béisbol. Jugó en las Ligas Negras para los Medias Rojas de Memphis como lanzador, dejando el deporte para servir en el ejército antes de volver de nuevo a los Medias Rojas.

En 1965, lo fichó RCA, la misma discográfica que Elvis Presley, y rápidamente se convirtió en el artista de música country más vendido del sello, según sus representantes.

Su primer álbum, “Country”, lanzado en 1966, se convirtió en oro a los pocos días, según la Asociación de la Industria Discográfica de América. El prolífico artista lanzó en total 41 álbumes country de estudio, así como dos álbumes de gospel y un álbum de Navidad, ocho de los cuales alcanzaron el oro.

También hizo que 29 sencillos llegaran al número 1 en la lista de sencillos country de EEUU, incluyendo “All I Have to Offer You (Is Me)”, su primer sencillo número 1 en 1969, y “(I’m So) Afraid of Losing You Again”, “I’m Just Me”, “Is Anybody Goin’ to San Antone” y “Mississippi Cotton Picking Delta Town”. “Kiss An Angel Good Mornin’” sería su mayor éxito, alcanzando el número 21 en la lista de los 100 mejores de Billboard.

Ganó tres premios Grammy e ingresó al Salón de la Fama de la Música Country en 2000.

El artista fue honrado con un premio a la trayectoria en los premios de la Asociación de Música Countro (CMA) del mes pasado. En esa oportunidad también subió al escenario para cantar “Kiss An Angel Good Mornin’”, la canción que lanzó en 1971 y que se convertiría en su mayor éxito. La actuación sería la última.