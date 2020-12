El festival Sundance y una programación atravesada por la pandemia

EE.UU. El Festival de Cine de Sundance se realizará entre el 28 de enero y el 3 de febrero, en la modalidad streaming, y con proyecciones acotadas en autocines y pequeñas salas independientes, y una programación atravesada de distintas maneras por la pandemia de coronavirus.

Así se desprende de "Life in a Day 2020", el estreno de la secuela del documental de 2011 de Ridley Scott y Kevin Macdonald, realizado con imágenes enviadas por el público en pleno confinamiento.

"Este es el décimo aniversario del proyecto y es un año especialmente significativo", dijo Kim Yutani, directora de programación, durante la presentación, según consignan medios de Hollywood.

Por su parte, también figura en la grilla "In the Earth", una película de terror de Ben Wheatley sobre un virus que azota la Tierra; e "In the Same Breath", una ficción que plantea una conspiración del gobierno chino en torno a la pandemia.

También en competencia pero ya con otras temáticas aparecen "Summer of Soul", dirigida por el músico Questlove, sobre el poco conocido "Woodstock Negro" que se llevó a cabo en Harlem en 1969; "Priosioners of the Ghostland", con Nicolas Cage; y "Amy Tan: Unintended Memoir", de James Redford, el fallecido hijo de Robert Redford y cofundador del festival.