El homenaje de Claudia a Diego en Mastercherf

Buenos Aires. Como todos sabemos, MasterChef Celebrity no se emite en vivo y tiene varios programas grabados adelantados. La semana que viene saldrá al aire la vuelta de Claudia Villafañe a la competencia después de la muerte de Diego Maradona. El conductor del programa, Santiago del Moro, adelantó algunos detalles de lo que sucedió en la tan ansiada gala y reveló el homenaje que la participante le hizo al astro del fútbol.

Feliz por el éxito del reality y por "poder hacer televisión en un año tan difícil", el conductor de Telefe contó cómo fue el tan esperado regreso. "Claudia faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no sabíamos si iba a volver o no y finalmente ella decidió con los días. Agarró el teléfono y dijo: 'vuelvo'", relató Del Moro en una nota con Intrusos.

Mientras advirtió que a Villafañe "le hizo muy bien volver", el presentador opinó sobre lo positivo que fue para ella su participación en el certamen. "Le jugó a favor mostrarse en el programa porque mucha gente la conoció realmente. Sobre todo, los que no tenían chance o posibilidad alguna de conocerla", señaló el conductor y amigo de la participante de MasterChef Celebrity.

Enseguida, y para alimentar las expectativas del público, Del Moro reveló qué pasó en esa gala y anticipó algunos detalles de lo que se verá a partir del próximo lunes: "La van a ver hablando de Diego y en una de las emisiones ella también le va a dedicar un plato, algo que nunca había hecho". (Fuente: La Nación)