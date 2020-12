Paula Chaves sorprendió con una fuerte historia de vida familiar

La modelo y conductora Paula Chaves se quebró en el programa Podemos Hablar al recordar una historia de vida familiar vinculada a su mamá.

En el segmento del programa "Punto de Encuentro", la modelo contó cómo vivió su madre su batalla contra su adicción al alcohol. La mujer de Pedro Alfonso sorprendió revelando que ella debió asumir más responsabilidades de las debida en su casa durante aquel momento y se encargó de la crianza de sus hermanos Gonzalo y Delfina.

"Mi mamá cuando se separó de mi papá entró a una depresión muy grande, de adicción al alcohol y a las pastillas, porque estaba tomando antidepresivos", recordó.

"Pasamos por un montón de estados, y un poco me hice cargo de mis hermanos. Sentí odio, amor, no entendía qué estaba haciendo mi mamá, qué estaba pasando, yo era adolescente... pero con el tiempo lo entendí, sobre todo cuando yo me convertí en madre. Entendí que ella cuando se separó de mi papá no encontró rumbo en su vida", detalló.

"Me acuerdo de internarla en una clínica psiquiátrica, yo estaba a punto de ser mamá y me dije 'esta es la única forma que tengo de sacarla adelante', y pudo hacerlo. La depresión es algo tremendo y no hay que ocultarlo", explicó.

Luego, agregó: "Lo bueno de todo esto es que salió adelante, que está laburando, que tiene 62 años y está disfrutando de sus nietos. Yo la veo y todos los días de mi vida le digo que es una genia, porque haber tenido los ovarios para plantarse, haberse internado y haber salido adelante con una fuerza de voluntad enorme... la admiro por todo lo que hizo".

"Me sensibiliza mucho el tema porque sí, fui una madre para Delfi y para Gon. Mi mamá siempre estuvo presente pero Delfi es como la que más capaz sufrió todo esto, la que más contuve, mi bebita, le llevo 11 años. Ella siempre me dice, 'no lo puedo creer, te admiro, vos sos como mi mamá'", se abrió emocionada Paula sobre su relación con su hermana, la modelo Delfina Chaves.